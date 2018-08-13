"С ввода в эксплуатацию тент крыши не чистили". СК не стал возбуждать дело из-за обрушения кровли катка

Следственный комитет завершил проверку по факту обрушения тентовой крыши ледового катка на проспекте Речицкий. Возбуждать уголовное дело не стали, так как в действиях должностных лиц нет состава уголовно-наказуемых деяний.



Фото: МЧС

Напомним, происшествие случилось 10 марта в самый разгар вечернего сеанса. Произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка. Сошедшим снегом завалило пятерых человек — среди них двоих детей. Всех пострадавших, еще до приезда МЧС, откопали очевидцы и работники катка. Людей доставили в больницы. Через несколько часов четверо из них были отпущены домой.

Обрушение произошло из-за скопления и налипания мокрого снега на крыше катка, сообщили в ведомстве.

Ледовый каток находится в коммунальной собственности учреждения «Гомельский центральный спортивный комплекс». Введен в эксплуатацию в 2011 году. Производителем и поставщиком тентовой конструкции стала компания, зарегистрированная в Словении.

«Установлено, что фактически с момента ввода катка в эксплуатацию очистка тента крыши не осуществлялась. Очистительное оборудование на объекте отсутствовало. В текущем году при сильных снегопадах рабочие убирали налипший по краям тента снег при помощи шестов.

На основании тщательного анализа всех фактических данных, добытых в ходе проведения доследственной проверки, Гомельский городской отдел СК пришел к выводу, что в действиях должностных лиц отсутствуют составы уголовно-наказуемых деяний. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении ведомства.

СК отправил письмо облисполкому о принятии мер для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Ранее все областные исполкомы и Минский горисполком получили письма о проведении своевременных осмотров и очистки кровель зданий и сооружений.