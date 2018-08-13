В Бобруйске в больнице умер мужчина, которого ударило током время рыбалки под ЛЭП

Врачам не удалось спасти рыбака, который 23 июля получил электротравму в Бобруйске. Об этом сообщили в «Могилевэнерго».

Напомним, инцидент произошел 23 июля около 18.00. При осуществлении рыбной ловли либо при перемещении под проводами высоковольтной линии электропередачи в Бобруйском районе получил электротравму 46-летний гражданин.

С травмами рыбака госпитализировали в реанимационное отделение. Три недели за его жизнь боролись медики, однако спасти не смогли.

В 2018 году в Беларуси это седьмой случай попадания рыбака под действие высокого напряжения. Шесть из них — со смертельным исходом.