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В Бобруйске в больнице умер мужчина, которого ударило током время рыбалки под ЛЭП

14.08.2018 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Врачам не удалось спасти рыбака, который 23 июля получил электротравму в Бобруйске. Об этом сообщили в «Могилевэнерго».

Напомним, инцидент произошел 23 июля около 18.00. При осуществлении рыбной ловли либо при перемещении под проводами высоковольтной линии электропередачи в Бобруйском районе получил электротравму 46-летний гражданин.

С травмами рыбака госпитализировали в реанимационное отделение. Три недели за его жизнь боролись медики, однако спасти не смогли.

В 2018 году в Беларуси это седьмой случай попадания рыбака под действие высокого напряжения. Шесть из них — со смертельным исходом.

 
 
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В 2018 году в Беларуси это седьмой случай попадания рыбака под действие высокого напряжения. Шесть из них - со смертельным исходом.
 
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