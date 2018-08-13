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Работник МЧС спас двух тонущих девочек

14.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Работник МЧС спас двух тонущих девочек

Сержант внутренней службы Никита Григорьев, командир отделения ПАСП №11 Новополоцкого ГОЧС, в свободное от несения службы время отдыхал на городском пляже. Никита увидел, что находящуюся в воде девочку уносит течением, а вторая девушка спешит к ней на помощь. Но сильное течение отнесло обоих на расстояние около 70 метров от берега, и они начали тонуть.
Молодой человек не раздумывая, бросился в воду и поплыл в направлении тонущих. Подплыв ближе, он увидел, что девочка выбилась из сил и не может самостоятельно держаться на воде, хватается в панике за подругу и тащит ее под воду. Имея профессиональные навыки, он взял под руки выбившуюся из сил девочку и поплыл с ней в сторону берега, а вторая девушка поплыла рядом с ними держась за плечо спасателя. В результате Никита вытащил тонущих на безопасную глубину, а затем и на берег реки.
Спасенными оказались двоюродные сестры, 18-летняя студентка 1 курса ГУЗ «Полоцкий педагогический колледж» и гостившая у родных ученица 6 класса Бигосовской средней школы Верхнедвинского района.
После осмотра врачами скорой медицинской помощи спасённые девочки отпущены домой.
Напоминаем!
При отдыхе возле водоемов запрещается:
 заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
 купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;
 прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов;
 допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения;
 подавать ложные сигналы бедствия;
 перемещаться в лодке с места на место при катании;
 использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства;
 загрязнять и засорять водоемы.

 
 
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> Сержант внутренней службы Никита Григорьев, командир отделения ПАСП №11 Новополоцкого ГОЧС, в свободное от несения службы время отдыхал на городском пляже....
 
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