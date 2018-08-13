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Работник МЧС спас двух тонущих девочек
14.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Сержант внутренней службы Никита Григорьев, командир отделения ПАСП №11 Новополоцкого ГОЧС, в свободное от несения службы время отдыхал на городском пляже. Никита увидел, что находящуюся в воде девочку уносит течением, а вторая девушка спешит к ней на помощь. Но сильное течение отнесло обоих на расстояние около 70 метров от берега, и они начали тонуть.
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> Сержант внутренней службы Никита Григорьев, командир отделения ПАСП №11 Новополоцкого ГОЧС, в свободное от несения службы время отдыхал на городском пляже....
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