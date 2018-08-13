Срок начала реконструкции набережной Свислочи сдвигается на полгода

Начало реконструкции набережной Свислочи в районе Коммунистической переносится примерно на полгода. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



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Главный инженер ГП «Гордорстрой» Игорь Андрейчиков говорит, что изначально предполагалось приступить к работам в середине нынешнего года. Но в процессе согласования проекта были замечания, которые потребовали дополнительной проработки.

— После согласования документации экологами предстоит еще госстройэкспертиза, затем необходимо провести торги по выбору генподрядной организации. Учитывая значимость объекта и его расположение, нашим условием при выборе строительной организации будет максимальное сокращение сроков реконструкции. По нормативу на обновление участка набережной закладывается 32 месяца, но мы предполагаем, что основные работы реально выполнить примерно за год, а благоустройство территории оставить на теплое время и завершить позже, — сказал Андрейчиков.

По технологии для реконструкции требуется понижать уровень воды в Свислочи, что удобно делать в холодный период. Поэтому запланированное на зиму начало работ на этом объекте как раз на руку строителям.

Предстоит заменить все инженерные сети, по специальной технологии укрепить береговую линию, установить новые парапеты, замостить пешеходную зону, обновить скамейки, урны, светильники. Намечено также озеленить прилегающую территорию многолетними растениями и цветниками и сделать дополнительные площадки-карманы для отдыха.