Заведующего минским магазином подозревают в незаконном присвоении 65 тысяч рублей

Заведующий магазином бытовой химии и косметики подозревается незаконном завладении 65-ю тысячами рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По версии СК, 43-летний мужчина на протяжении 2018 года предоставлял в бухгалтерию организации фиктивные документы о сдаче денежной выручки магазина. Разницу реально полученной выручки и указанной в документах он забирал себе. Таким образом, он завладел 65-ю тысячами рублей.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас допрашиваются свидетели, анализируется бухгалтерская документация, принимаются меры к отысканию имущества, подлежащего аресту, в целях возмещения причиненного преступлением вреда. Расследование продолжается.