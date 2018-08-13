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Заведующего минским магазином подозревают в незаконном присвоении 65 тысяч рублей
14.08.2018 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Заведующий магазином бытовой химии и косметики подозревается незаконном завладении 65-ю тысячами рублей. Об этом
По версии СК, 43-летний мужчина на протяжении 2018 года предоставлял в бухгалтерию организации фиктивные документы о сдаче денежной выручки магазина. Разницу реально полученной выручки и указанной в документах он забирал себе. Таким образом, он завладел 65-ю тысячами рублей.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере).
Сейчас допрашиваются свидетели, анализируется бухгалтерская документация, принимаются меры к отысканию имущества, подлежащего аресту, в целях возмещения причиненного преступлением вреда. Расследование продолжается.
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Мужчина руководит магазином бытовой химии и косметики.
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