В день рождения Новолукомля













Казалось, даже погода в минувшие выходные старалась создать радостное, праздничное настроение. Августовский наряд города энергетиков – всегда особенный. Столько цветов и ярких красок бывает только по случаю. Ведь именно на последний месяц лета приходится день рождения одного из самых молодых городов Беларуси.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Новолукомля, стартовали накануне. Уже днём на центральной площади работали торговые ряды, детские аттракционы. Первым в череде запланированных мероприятий был митинг, посвященный 100-летию со дня рождения Ф. Ф. Озмителя. Чуть позже начался конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Звездный дождь- 2018».

Наиболее насыщенной была субботняя часть программы. С утра жители и гости города имели возможность насладиться творчеством народных умельцев в городе мастеров, выступлением артистов художественной самодеятельности Чашниччины на стилизованных подворьях. На площади ДК днём прошли демонстрация аварийно-спасательной техники, развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Чуть позже на главной городской сцене выступили коллективы Дворца культуры «Дива-Дэнс», «Золотой возраст», «Хор ветеранов».









В День города состоялись спортивные соревнования по гребле и футболу. В субботу торжественно открыли отреставрированную «Аллею памяти», созданную в Новолукомле много лет назад ветеранами Великой Отечественной войны.

Кульминацией праздника стала программа «Славим город, в котором живём!». Со сцены звучали самые добрые слова, самые искренние пожелания в адрес новолукомчан. Первым собравшихся поздравил председатель районного исполнительного комитета Л. В. Плешко.Знаком признания заслуг жителей города энергетиков стало вручение заслуженных наград. За достижения в производственной деятельности Почётной грамотой Чашникского райисполкома были награждены работники ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» главный механик П. А. Мацкевич, ведущий инженер цеха производства керамзитобетонных изделий В. А. Некрашевич, водитель погрузчика О. С. Чупринский. Также Благодарностью председателя Чашникского райисполкома отмечены труженики вышеназванного предприятия слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования А. А. Зуев, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов В. П. Сидоренко.









Чествование жителей города энергетиков заняло значительную часть программы. Председатель районного Совета депутатов А. Д. Косов наградил Почётными грамотами райсовета начальника цеха тепловых и подземных коммуникаций ЛГРЭС В. Ф. Колодкина, учителя истории средней школы №2 Т.В. Маковскую.

Председатель Новолукомльского горисполкома В. В. Фадеев вручил Почётные грамоты горисполкома директору Лукомльской ГРЭС А. А. Базыленко, рабочему по комплексной уборке и содержанию домовладений УНП ЖКХ «Коммунальник» Е. В. Голубевой, инспектору группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Чашникского РОЧС Ю. И. Костюковой, учителю математики СШ №1 И. М. Мартинович, заместителю главврача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Новолукомльская ЦРБ» В. В. Красовскому, врачу-терапевту указанного учреждения здравоохранения А. К. Пшонной, главному бухгалтеру жилищно-коммунальной службы города Т. Н. Сурин.







15 декабря 1966 года был заложен первый камень в основание флагмана белорусской энергетики. Сегодня ЛГРЭС не только вносит определяющий вклад в энергосистему страны, но и по-прежнему участвует в благоустройстве Новолукомля. Нынешний год юбилейный для предприятия. Основные цеха и подразделения электростанции празднуют 50-летие.

В Новолукомле живут целеустремлённые и талантливые люди, достижениями которых гордятся земляки. В 2018 году золотые медали были вручены учащимся СШ №1 Елизавете Мехедко и Лии Врублевской. В историю СШ № 2 вписали свои имена медалисты Карина Поджарая, Алина Садовская, Василиса Чумак, Алина Ткачук, Анастасия Шугалей.

Важным событием нынешнего года стали две бронзовые медали, которые завоевала уроженка Новолукомля Лидия Графеева на Паралимпийских играх в Пхенчхане. А недавно спортивным результатом порадовал новолукомчанин Алексей Александрович — стал чемпионом Европы среди юношей в толкании ядра.

В этот день на сцене чествовали мастеров народного творчества — лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь, победителя и дипломанта престижных конкурсов по соломоплетению Т. А. Худякову, известного в Новолукомле художника и архитектора Л.А. Изотова, автора полтысячи икон в соломенных окладах, лауреата премии «За духовное возрождение» З. С. Елисееву.





Музыкальные подарки в честь Дня рождения города энергетиков дарили творческие коллективы Дворца культуры — взрослый театральный коллектив «Мы!», образцовая студия эстрадной песни «Ля-ля-фанька», группа эстрадного танца «Лонж», танцевальный коллектив «Радуга», солисты вокально-эстрадной группы «Голос», группа современного танца «MIX», маленькие участницы кружка декоративно-прикладного творчества «Юный дизайнер», солисты Чашникского городского дома культуры и многие другие. Пожалуй, одним из самых запоминающихся концертных номеров было выступление фольклорной группы преподавателей Новолукомльской ДШИ с премьерой песни «Свята».

После торжественной программы на центральной площади состоялся концерт самодеятельных коллективов города. Празднества продолжались до позднего вечера и по традиции завершились фейерверком.

В воскресенье на стадионе «Энергетик» прошли спортивные соревнования с участием команд города и района. Вечером на площади рядом с Дворцом культуры детвора участвовала в конкурсно-развлекательной программе. А затем дети и взрослые веселились на Farba Fest «Краски Холи».

Варвара ЮРКЕВИЧ.