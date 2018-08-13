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Белорусы потребляют сахара на треть больше нормы

14.08.2018 13:20 — Новости Общества | БДГ  
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Белорусы потребляют около 70 грамм сахара в день, что на треть больше рекомендованной ВОЗ нормы. Однако ситуация меняется к лучшему: население стало реже использовать сахар в чистом виде и чаще утоляет жажду напитками без сахара.

Потребление сахара в Беларуси все еще далеко от нормы. По данным Белстата за первый квартал 2018 года, каждый белорус в среднем поглощал 2,1 кг сахара в месяц. Получается, в день мы потребляем 70 грамм сахара, что равнозначно 14 чайным ложкам сладкого вещества. Тогда как по версии Всемирной организации здравоохранения, дневная норма не должна превышать 50 грамм. Ассоциация по изучению болезней сердца в США и вовсе советует женщинам потреблять вдвое меньше сахара – до 25 грамм, а мужчинам – до 37,5 грамма.

Вместе с тем, ситуация улучшается. Так, в первом квартале прошлого года в стране приходилось 2,2 кг сахара на человека в месяц. То есть примерно за год население стало потреблять на 5% меньше сладкого вещества. Прежде всего, его стали реже использовать в чистом виде. Так, объемы продаж сахара и сахарозаменителей припали в первом полугодии почти на 2% в сравнении с тем же периодом годом ранее.

Кроме того, на торговых прилавках стало больше напитков без сахара. Вслед за уже привычной газировкой без калорий, в Беларуси недавно выпустили первый тонизирующий напиток без сахара – DYNAMI:T Sugar Free. В нем содержатся кофеин, таурин и витамины, но нет сахара и калорий. Как пояснил производитель ОАО «Лидское пиво», напиток должен поддержать тренд на инновации и низкие калории в индустрии Food and Beverage.

Вместе с тем, тревожным остается потребление сахаристых кондитерских изделий, которое, по данным Белстата, выросло в первом полугодии на 8,1%. Выходит, белорусы начинают меньше потреблять сахара в напитках и в чистом виде, но частично компенсируют это сладостями. Популярность булок и пирожных во многом и удерживает Беларусь в рейтинге стран-лидеров по среднему потреблению сахара на человека.

 
 
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Белорусы потребляют около 70 грамм сахара в день, что на треть больше рекомендованной ВОЗ нормы. Однако ситуация меняется к лучшему: население стало реже...
 
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