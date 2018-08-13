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Грозы и ливни. На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности

14.08.2018 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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На вторую половину дня 14 августа, а также на среду, 15 августа, синоптики объявили оранжевый уровень из-за гроз и ливней, сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

Во вторник, 14 августа, с 15 до 21 часа по северо-западу республики ожидаются грозы. Температура воздуха во второй половине дня прогреется до +24…29 °С, в южных районах до +30…32 °С.

В среду, 15 августа, на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, в дневные часы по юго-востоку страны местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — +15…20 °С, днем — +22…28 °С, по крайнему юго-востоку — +29 +32 °С.

В Минске ночью 15 августа также ожидается гроза.

Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни температурный фон на 3−7 градусов превысит климатическую норму. В четверг ожидается поступление неустойчивых свежих воздушных масс с севера Балтийского моря.

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Теги: Минск
 
 
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На вторую половину дня 14 августа, а также на среду, 15 августа, синоптики объявили оранжевый уровень из-за гроз и ливней.
 
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