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Грозы и ливни. На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности
14.08.2018 13:42 — Новости Общества | Tut.by
На вторую половину дня 14 августа, а также на среду, 15 августа, синоптики объявили оранжевый уровень из-за гроз и ливней, сообщает Белгидромет Минприроды.
Во вторник, 14 августа, с 15 до 21 часа по северо-западу республики ожидаются грозы. Температура воздуха во второй половине дня прогреется до +24…29 °С, в южных районах до +30…32 °С.
В среду, 15 августа, на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, в дневные часы по юго-востоку страны местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — +15…20 °С, днем — +22…28 °С, по крайнему юго-востоку — +29 +32 °С.
В Минске ночью 15 августа также ожидается гроза.
Ранее синоптики
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На вторую половину дня 14 августа, а также на среду, 15 августа, синоптики объявили оранжевый уровень из-за гроз и ливней.
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