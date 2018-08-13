Лукашенко недоволен тем, как выполняются его поручения

14 августа Александр Лукашенко проводит совещание о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района.

Лукашенко вновь сделал замечание местным чиновникам, подчеркнув. что их работа не должна быть формализмом и превращаться в волокиту. Кроме того, президент признал, что поставленные цели в Беларуси зачастую достигаются только ручным режимом, а регионы не развиваются без вмешательства сверху.

Лукашенко также приказал не допускать неравномерного распределения производительных сил в стране: следует сокращать строительство в Минске и развивать районные центры, средние города и городские поселки: «Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях», - подчеркнул он.

«Учитывая, что в сельском хозяйстве мы нащупали путь, по которому надо идти, - это создание агрогородков. Таких средних городов у нас одиннадцать, и проживает там немало - 15% населения. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано», - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко поинтересовался, какая реальная ситуация на базовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять поставленные задачи, сообщает пресс-служба.

«Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные Главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения, - отметил белорусский лидер. - Почему провалены и не выполнены поручения президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов», - заявил президент.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам во время посещения Оршанского инструментального завода.

Фото: president.gov.by