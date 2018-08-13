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Проблемы есть, будем искать возможности

14.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Проблемы есть, будем искать возможности

После публикаций в газете материалов о том, что делается в Глуске и районе по благоустройству и наведению порядка, в редакцию один за другим стали поступать звонки от читателей, которые просили обратить внимание на особенно, по их мнению, требующие ремонта места. Так, с разницей в два дня позвонили две глусчанки и просигнализировали о пешеходных дорожках: первая — от школы искусств до первой школы райцентра, вторая — возле школы № 2. Обе женщины объясняли, что в первую очередь ими руководит забота о детях. Исходя из этих соображений, мы и задали Степану Чечухе этот вопрос первым. Исходя из этих же соображений, то есть заботы о детях, председатель райисполкома ответил, что в первую очередь будет отремонтирована дорожка во дворе детсада № 4, где и детки совсем маленькие, и дорожка совсем разбитая, из-за чего прямо на входе образовывается большая лужа.


Проблемы есть, будем искать возможности

Вообще же, говоря о ремонте тротуаров, председатель райисполкома сказал, что нужно составить список, своеобразный рейтинг этих дорожек по степени изношенности и ремонтировать их поочередно. Но тут же предупредил, что сделать всё сразу не получится при всем желании, так как вопрос упирается в средства. Районная власть о проблеме дорог и дорожек знает и будет решать ее по мере поступления денег. Говоря о ближайших планах, Степан Чечуха также сказал о ремонте участка дороги в самом центре Глуска, около магазина «Промтовары» (универмага), поскольку стыдно в таком людном месте видеть ямы в асфальте. И уж совсем никуда не годится, что не благоустроена дворовая территория (она, видимо, не была задумана изначально) около одного из домов на «семи ветрах» (так называемый «титаник»), поэтому внимание будет обращено на это место в микрорайоне.

Продолжение материала читайте в газете № 60 от 14 августа 2018 года

 
 
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После публикаций в газете материалов о том, что делается в Глуске и районе по благоустройству и наведению порядка, в редакцию один за другим стали поступать...
 
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