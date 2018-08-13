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Житель Шарковщины брал предоплату за изготовление мебели и скрывался. СК ищет потерпевших
14.08.2018 14:41 — Новости Общества | Tut.by
СК расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемым по уголовному делу является житель Шарковщины 1988 года рождения Буко Павел.
Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, мужчина с февраля 2014 года на протяжении четырех лет под предлогом изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами граждан.
Он размещал объявления и заключал договоры на изготовление корпусной мебели по индивидуальному проекту, в которых в качестве обязательного условия указывал 50% предоплаты от стоимости заказа. После получения аванса мужчина скрывался. Свои обязательства он не выполнил, телефонные звонки потерпевших игнорировал.
В настоящее время установлено 17 потерпевших, проживающих в Верхнедвинске, Шарковщине, Поставах, Глубоком, Минске, Лепеле и Шумилино. Общая сумма денежных средств, в завладении которыми подозревается 29-летний мужчина, составляет более 32 тыс. рублей.
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В настоящее время установлено 17 потерпевших, проживающих в Верхнедвинске, Шарковщине, Поставах, Глубоком, Минске, Лепеле и Шумилино.
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