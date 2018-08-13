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В Пинске судят банду, которая напала на дом предпринимателя ради "100 тысяч долларов"

14.08.2018 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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14 августа в пинском суде начался суд по уголовному делу о разбойном нападении на дом предпринимателя.


Фото: УСК

На скамье подсудимых оказались пять человек: трое россиян и два белоруса. Из них, по данным обвинения, лишь четверо участвовали в нападении. Пятый, 27-летний житель Пинска Андрей, лишь помогал его организовать.

Сторону потерпевших на первом заседании представляли четыре сотрудника милиции, которые получили травмы при попытке обвиняемых скрыться с места преступления. Жертвы нападения — предприниматель, его жена и дочь — попросили суд разрешить им отсутствовать, сославшись на тяжелое психологическое состояние.

«Не менее 100 тысяч долларов»

Планировать нападение банда начала еще в октябре 2017 года. В одном из сел Домодедовского района Московской области России обвиняемые получили от Андрея наводку о том, что у пинского предпринимателя «имеются денежные средства в размере не менее 100 тысяч долларов», пояснила сторона обвинения. Участники группы распределили между собой роли, приобрели оружие для нападения: охотничье ружье и пневматический пистолет, а также медицинские марлевые повязки и черную шапку с прорезями.

По версии обвинения, 3 января четверо товарищей приехали из России в городской поселок Логишин, где жил один из членов банды — 29-летний Павел. Затем они переехали в Пинск на квартиру, которую снял для них «наводчик» Андрей. Он же 4 января подвез группу к дому предпринимателя, расположенному в районе частной застройки, и указал пути подхода и отхода.

Около 20.20 банда ворвалась в дом, связала скотчем жену и 11-летнюю дочь хозяина, а сам предприниматель успел закрыться в своем кабинете и нажал тревожную кнопку. Злоумышленники требовали от ипэшника выдать им деньги и пробили дыру в двери. Через отверстие потерпевший передал 1700 долларов.

Такая сумма существенно отличалась от обещанного «куша», поэтому нападавшие вновь стали выбивать дверь. Один из них выстрелил из ружья по замку. В ответ предприниматель передал еще 4000 долларов. Однако и этого обвиняемым было мало. Чтобы «уговорить» ипэшника на более активное сотрудничество, 26-летний россиянин Дмитрий подошел к связанным жене и дочери хозяина дома. Он показал им травматический пистолет и пригрозил применить насилие. Его товарищи тем временем выбили дверь комнаты, в которой скрывался предприниматель и избили его.

В общей сложности они завладели 11 722 долларами, 40 белорусскими рублями, 150 евро, мобильниками и ноутбуком.

«Отдай, ментяра, тебе не жить»

Милиция приехала на место через четыре минуты после нажатия тревожной кнопки. Как рассказал в суде потерпевший милиционер группы задержания Юрий Юрко, в тот день он заступил на службу около 20.00 со своим напарником Владимиром Марчуком. Во время движения по маршруту от дежурного поступил сигнал о срабатывании сигнализации в одном из домов Пинска. Милиционеры через пару минут прибыли по указанному адресу.

Владимир Марчук подошел к входной двери, а Юрий Юрко пошел в обход. Он услышал шаги на заднем дворе, вышел из-за угла и увидел человека в черной маске с прорезями для глаз.

— Я крикнул: «Стоять, милиция». Человек меня увидел и убежал обратно в дом, — сообщил в суде потерпевший Юрий Юрко.

Милиционер проследовал за ним. В доме его встретил другой мужчина в белом костюме. Им оказался потерпевший предприниматель. Он сообщил, что на его дом напали, а жену с дочерью связали. В это время Юрий заметил, как человек в маске побежал к другому выходу из дома. Милиционер предупредил своего напарника и бросился за ним. Юрий настиг злоумышленника в ванной комнате. Как развивались события дальше, он помнит фрагментарно. По словам Юрия, когда он пришел в себя, то лежал в ванне без шлема, но все еще с автоматом в руках. В это время один из нападавших пытался выхватить у него из рук автомат, а второй наносил удары.

— Я защищался, уходил от ударов. Пытался отбиваться ногами и прижимал к себе оружие. В это время в дверном проеме появился третий человек, который достал предмет, похожий на пистолет, передернул затвор, направил его на меня, и я услышал щелчок. Этот момент я никогда в жизни не забуду. (…) Сильно били, и один, который автомат у меня тянул, сказал: «Отдай, ментяра, тебе не жить», — объяснил потерпевший.

Юрию удалось выкрутиться, достать из автомата рожок и спрятать его под себя. Злоумышленник все же выхватил АКСУ из рук милиционера. Но в нем не было патронов: рожок Юрий достал, а затвор перед тем, как войти в дом, он не передергивал.

Вместе с Юрием в ванной комнате от нападения злоумышленников отбивался и его напарник Владимир Марчук. Обвиняемые пытались выхватить у него табельный пистолет Макарова. Во время потасовки милиционеры отбросили одного из нападавших на стеклянную душевую кабинку.

— После этого кто-то крикнул: «Сматываемся». У меня, у головы я заметил пистолет Макарова. Я начал отбиваться, пытаясь отвести его от своей головы. (…) Человек пытался взвести курок, я мешал, отводил. Потом мне последовал удар, и я ослаб, — вспомнил потерпевший милиционер.

Затем нападавшие выбежали из дома, где их встретил еще один наряд милиции. Сдаваться без боя участники преступной группы не собирались. Более того, в руках одного из них был заряженный пистолет Макарова, а у другого — «пустой» АКСУ. В ответ на сопротивление правоохранители произвели несколько выстрелов. В результате двое нападавших получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Двух других членов группы задержали, когда они пытались добраться до своего автомобиля.

Видео: Следственный комитет

Двое членов банды обвиняются в групповом разбое, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, незаконном перемещении через границу огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленном уничтожении и повреждении имущества, сопротивлении сотруднику милиции и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные путем разбоя.

Третьему участнику нападения предъявлено обвинение в групповом разбое, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также в сопротивлении сотруднику милиции.

У четвертого на одну статью меньше. В его обвинении отсутствует сопротивление.

«Помощника» грабителей обвиняют в пособничестве в групповом разбое.

Все пятеро обвиняемых ранее судимы не были. Ни один из них не признал вину по всем статьям обвинения.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Пинского района и города Пинска.

 
 
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На скамье подсудимых оказались пятеро членов российско-белорусской банды.
 
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