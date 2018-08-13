ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! Задайте вопрос священнику

Газета «Светлы шлях» запускает новую рубрику «Задайте вопрос священнику». С этого момента вы, дорогие читатели, можете присылать нам свои вопросы, касающиеся компетенции православных и католических священников, ответы на которые будут систематически публиковаться на страницах нашей газеты.

В своем письме просьба указывать ваше имя и фамилию, возраст и место жительства, контактный телефон, а также кому адресован вопрос. При желании сохранить анонимность имя, фамилия и место жительства в материале с ответом на вопрос будут изменены.

Письма для рубрики «Задайте вопрос священнику» можно приносить лично в редакцию газеты, присылать на адрес: 231000, г. Сморгонь, ул. Советская, 29-7 или на электронный ящик newspaper@smorgon.gov.by







Соб. кор.