Презентация Концепции истории белорусской государственности состоялась в пресс-центре БЕЛТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация Концепции истории белорусской государственности состоялась в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства, передает корреспондент БЕЛТА.

Концепции была посвящена первая панельная дискуссия проекта "Белая Русь" о Беларуси. Белорусская государственность: история и современность". По словам директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслава Даниловича, издание будет пятитомным. Сейчас оно готовится к печати. В Концепции представлено, как на протяжении всего исторического пути развития белорусского народа формировался потенциал государственности, как он реализован в исторических и национальных формах. "Таким образом, будет представлена целостная концепция истории белорусской государственности", - отметил ученый.

Он пояснил, что государственность рассматривается как внутренний, накапливавшийся тысячелетиями потенциал белорусского народа. Ученые выделили исторические (Полоцкое, Туровское княжества, ВКЛ, Речь Посполитая и другие) и национальные формы государственности. Под национальными подразумевается такие государственные образования, как БНР, которая не стала реальным государством, но явилась первой попыткой его создания, ССРБ, ЛитБел, БССР и, наконец, Республика Беларусь.

Во время презентации Вячеслав Данилович рассказал, что работа над Концепцией велась 13 лет. Ее уже представляли в научных кругах, на международных форумах, где она нашла поддержку белорусских и зарубежных историков.

Проект "Белая Русь" о Беларуси. Белорусская государственность: история и современность" реализуется совместно РОО "Белая Русь", Институтом истории НАН Беларуси и историческим факультетом БГУ при информационной поддержке БЕЛТА. Организаторы намерены объединить усилия ученых, педагогов, журналистов, деятелей культуры и искусства для сохранения национальной памяти, формирования исторического самосознания белорусов на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории. Одна из важнейших задач проекта - через открытую дискуссию, активную научно-просветительскую деятельность противостоять непрофессионализму и попыткам фальсификации исторических фактов, распространению политически ангажированной истории.

В течение года состоится цикл панельных дискуссий, в которых примут участие депутаты, молодые ученые, историки, преподаватели. Они будут широко освещаться в республиканских СМИ и журнале "Беларуская думка".

Читатели, которые будут внимательно следить за публикациями, смогут принять участие в интерактивном конкурсе на знание истории Беларуси. По итогам проекта будет опубликован сборник материалов с тезисами докладов экспертов.-0-