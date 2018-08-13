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Врачи-гигиенисты не рекомендуют покупать арбузы в разрезанном виде

14.08.2018 15:29 — Новости Общества | БелТА  
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует покупать арбузы в разрезанном виде, сообщил сегодня журналистам врач-гигиенист отделения гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Горенюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"По своей природе арбуз - хорошая питательная среда для роста микроорганизмов, так как состоит из сахара и влаги. Если арбуз не помыт, то при его разрезании микроорганизмы попадают внутрь, в итоге можно получить пищевое отравление. При покупке бахчевые следует хорошо мыть под проточной водой. Это же касается бананов, апельсинов, мандаринов. Хранить их необходимо в местах, защищенных от насекомых и грызунов, а при транспортировке использовать чистую упаковку: полиэтилен или контейнеры для пищевых продуктов", - сказал Юрий Горенюк.

Не рекомендуется приобретать плодоовощную продукцию в местах несанкционированной торговли. "На рынках вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, а у продавцов на трассах и вдоль дорог, как правило, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукта, также не соблюдаются гигиенические требования к реализации товара", - отметил Юрий Горенюк.

Он напомнил несколько правил, как избежать кишечных инфекций в жаркую погоду. Необходимо всегда мыть руки перед едой и приготовлением пищи, отдельно хранить сырые и готовые продукты, хорошо прожаривать и проваривать продукты, приготовленную пищу не держать более двух часов при комнатной температуре, строго следить за сроками годности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует покупать арбузы в разрезанном виде, сообщил сегодня журналистам врач-гигиенист...
 
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