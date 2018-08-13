Родитель-воспитатель подозревается в истязании своих воспитанников. Пострадавшими признаны 10 детей

Бывшая сотрудница отдела образования одного из районов Минской области подозревается в истязании своих воспитанников. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, женщина, являясь родителем-воспитателем малолетних и несовершеннолетних детей в доме-интернате семейного типа, на протяжении нескольких лет систематически наносила побои своим воспитанникам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении) УК РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, проводится работа со свидетелями и потерпевшими.

По инициативе следствия 10 детей (как малолетние, так и несовершеннолетние), признанные по уголовному делу потерпевшими, изъяты из семьи. Им оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов.