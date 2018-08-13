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Родитель-воспитатель подозревается в истязании своих воспитанников. Пострадавшими признаны 10 детей
14.08.2018 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Бывшая сотрудница отдела образования одного из районов Минской области подозревается в истязании своих воспитанников. Как
По данным следствия, женщина, являясь родителем-воспитателем малолетних и несовершеннолетних детей в доме-интернате семейного типа, на протяжении нескольких лет систематически наносила побои своим воспитанникам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении) УК РБ.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, проводится работа со свидетелями и потерпевшими.
По инициативе следствия 10 детей (как малолетние, так и несовершеннолетние), признанные по уголовному делу потерпевшими, изъяты из семьи. Им оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов.
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По инициативе следствия 10 детей (как малолетние, так и несовершеннолетние), признанные по уголовному делу потерпевшими, изъяты из семьи. Им оказывается...
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