Как школьники зарабатывают на сборе яблок

Кто-то проводит лето дома, кто-то отдыхает в жарких странах, а кто-то предпочитает проводить лето с пользой не только для здоровья, но и материального бюджета семьи, как делают ребята из лагерей труда и отдыха «Яблочко» Кривской средней школы и «Трудовой десант» гимназии г.Буда-Кошелево. Школьники активно заняты сбором урожая яблок в КСУП «Кривск».

В нынешнем году в садах нашей страны вырос рекордный урожай яблок. А чтобы не упустить сроки и вовремя собрать дары природы, сельхозпредприятия привлекают к работе школьников, как это сделали в КСУП «Кривск».

Так, в рамках летней занятости учащиеся Кривской средней школы и гимназии г.Буда-Кошелево который день собирают наливные яблочки, чтобы не только помочь сельхозпредприятию, но и самостоятельно заработать себе на карманные расходы и подготовится к новому учебному году.

Работа у ребят проходит весело, и несмотря на нелегкий труд (приходится работать под палящим солнцем), школьники полны задора и оптимизма и поставленную задачу выполняют четко и добросовестно. А их трудолюбию и ответственному отношению к делу может позавидовать даже взрослый.



























Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.