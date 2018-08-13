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Как школьники зарабатывают на сборе яблок

14.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Кто-то проводит лето дома, кто-то отдыхает в жарких странах, а кто-то предпочитает проводить лето с пользой не только для здоровья, но и материального бюджета семьи, как делают ребята из лагерей труда и отдыха «Яблочко» Кривской средней школы и «Трудовой десант» гимназии г.Буда-Кошелево. Школьники активно заняты сбором урожая яблок в КСУП «Кривск».

В нынешнем году в садах нашей страны вырос рекордный урожай яблок. А чтобы не упустить сроки и вовремя собрать дары природы, сельхозпредприятия привлекают к работе школьников, как это сделали в КСУП «Кривск».

Так, в рамках летней занятости учащиеся Кривской средней школы и гимназии г.Буда-Кошелево который день собирают наливные яблочки, чтобы не только помочь сельхозпредприятию, но и самостоятельно заработать себе на карманные расходы и подготовится к новому учебному году.

Работа у ребят проходит весело, и несмотря на нелегкий труд (приходится работать под палящим солнцем), школьники полны задора и оптимизма и поставленную задачу выполняют четко и добросовестно. А их трудолюбию и ответственному отношению к делу может позавидовать даже взрослый.

Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок

Как школьники зарабатывают на сборе яблок
Как школьники зарабатывают на сборе яблок

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.

 
 
Ссылка на источник 37
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Кто-то проводит лето дома, кто-то отдыхает в жарких странах, а кто-то предпочитает проводить лето с пользой не только для здоровья, но и материального...
 
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