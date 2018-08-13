На святой криничке в Сельце прошел обрядовый праздник Маккавей

14 августа православный мир отмечает день памяти святых мучеников братьев Макковеев.

Сегодня на святой криничке в Сельце было многолюдно. Отдать дань памяти и почтения святым мученикам братьям Макковеям собрались не только жители Будакошелевщины, но и других населенных пунктов нашей страны. Маковей является одним из особо почитаемых праздников у православных, так как в этот день одновременно отмечается несколько важных событий: христиане празднуют происхождение честных древ Животворящего Креста, происходит поклонение Животворящему Кресту с целью избавления от различных недугов и очищения от греха. Помимо этого, православный праздник Макковей принято считать Медовым Спасом. По церковному обычаю, с сегодняшнего дня разрешается употреблять мед. Кстати, праздник еще именуется и как Мокрый Спас. Поэтому сегодня на криничке святили воду, а все желающие могли окунуться в купели, чтобы оздоровиться.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.













































