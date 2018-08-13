Мороженое с социальной рекламой МЧС появилось в магазинах Беларуси

Филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» начал выпускать мороженое с социальной рекламой МЧС.

На популярном летом товаре появились призывы героев мультипликационного сериала МЧС «Волшебная книга»: «К речке один не ходи никогда. Может с тобой случиться беда». Таких пачек было выпущено 8 тыс. По инициативе спасателей, которую поддержал директор филиала Алексей Садовский, сладкое лакомство можно приобрести в магазинах страны. Продукция с яркими наклейками привлечет внимание к проблеме безопасного поведения на водоемах не только детей, но и взрослых.



