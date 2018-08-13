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Мороженое с социальной рекламой МЧС появилось в магазинах Беларуси
14.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» начал выпускать мороженое с социальной рекламой МЧС.
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Филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» начал выпускать мороженое с социальной рекламой МЧС. На популярном летом товаре...
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