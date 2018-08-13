Премия потребительского признания «Народная Марка» Беларуси: голосуйте и получайте золотые и серебряные слитки!

Продолжается первый этап голосования Премии « Народная Марка », по итогам которого белорусскими потребителями будут определены наиболее узнаваемые и предпочитаемые торговые марки страны в 59 номинациях продовольственных товаров .

Организаторы приглашают всех жителей Беларуси принять участие в голосовании – поддержать любимых производителей продуктов питания и стать претендентами на один из 100 серебряных и 10 золотых слитков, а также 30 пригласительных билетов на Церемонию награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» с участием популярных музыкальных исполнителей и коллективов нашей страны.

Анкета первого этапа голосования доступна на официальном сайте Премии narodnaymarka.by и в печатных изданиях в период до 15 августа. Механика голосования проста. Рядом с указанными в анкете товарными номинациями нужно вписать название только одного, которому вы доверяете и отдаете предпочтение.

Благодаря народному голосованию будут определены лидирующие торговые марки Беларуси, продукции которых потребители в нашей стране доверяют больше всего. В знак вашего признания брендам-лидерам будет присужден почетный титул народной любви «Народная Марка».

Внесите свой вклад в народный выбор! ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! До конца голосования 1-го этапа осталось три дня — поддержим любимых производителей продовольственных товаров!

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnaymarka.by .