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Премия потребительского признания «Народная Марка» Беларуси: голосуйте и получайте золотые и серебряные слитки!

14.08.2018 17:23 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Продолжается первый этап голосования Премии «Народная Марка», по итогам которого белорусскими потребителями будут определены наиболее узнаваемые и предпочитаемые торговые марки страны в 59 номинациях продовольственных товаров.

Организаторы приглашают всех жителей Беларуси принять участие в голосовании – поддержать любимых производителей продуктов питания и стать претендентами на один из 100 серебряных и 10 золотых слитков, а также 30 пригласительных билетов на Церемонию награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» с участием популярных музыкальных исполнителей и коллективов нашей страны. 

Анкета первого этапа голосования доступна на официальном сайте Премии narodnaymarka.by и в печатных изданиях в период до 15 августа. Механика голосования проста. Рядом с указанными в анкете товарными номинациями нужно вписать название только одного, которому вы доверяете и отдаете предпочтение.

Благодаря народному голосованию будут определены лидирующие торговые марки Беларуси, продукции которых потребители в нашей стране доверяют больше всего. В знак вашего признания брендам-лидерам будет присужден почетный титул народной любви «Народная Марка»

Внесите свой вклад в народный выбор! ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! До конца голосования 1-го этапа осталось три дня — поддержим любимых производителей продовольственных товаров!

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnaymarka.by.  

 
 
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Продолжается первый этап голосования Премии «Народная Марка», по итогам которого белорусскими потребителями будут определены наиболее узнаваемые и...
 
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