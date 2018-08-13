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Премия потребительского признания «Народная Марка» Беларуси: голосуйте и получайте золотые и серебряные слитки!
14.08.2018 17:23 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)
Продолжается первый этап голосования Премии «
Организаторы приглашают всех жителей Беларуси принять участие в голосовании – поддержать любимых производителей продуктов питания и стать претендентами на один из 100 серебряных и 10 золотых слитков, а также 30 пригласительных билетов на Церемонию награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» с участием популярных музыкальных исполнителей и коллективов нашей страны.
Анкета первого этапа голосования доступна на официальном сайте Премии
Благодаря народному голосованию будут определены лидирующие торговые марки Беларуси, продукции которых потребители в нашей стране доверяют больше всего. В знак вашего признания брендам-лидерам будет присужден почетный титул народной любви «Народная Марка».
Внесите свой вклад в народный выбор!
Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте
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Премия потребительского признания «Народная Марка» Беларуси: голосуйте и получайте золотые и серебряные слитки!
Продолжается первый этап голосования Премии «Народная Марка», по итогам которого белорусскими потребителями будут определены наиболее узнаваемые и...
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