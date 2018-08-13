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Директором ОАО «Березовский мотороремонтный завод» 30 июля 2018 года назначен Виталий Борисович Савинов

14.08.2018 17:23 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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В.Б. Савинов родился 13 августа 1968 года в г. Карабаше Челябинской области Российской Федерации. В 1993 году окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова по специальности «машины и оборудование лесного комплекса, инженер-механик». В 2002 году – УО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики»  по специальности «экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер».

Свою трудовую деятельность начал в 1993 году инженером-механиком энергомеханического отдела Дзержинского мотороремонтного завода. Далее работал на ряде производственных предприятий главным механиком, заместителем директора по производству, главным инженером, директором.

 Женат, имеет сына.

 

 
 
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В.Б. Савинов родился 13 августа 1968 года в г. Карабаше Челябинской области Российской Федерации. В 1993 году окончил Белорусский технологический институт имени С.М....
 
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