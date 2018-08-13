Минздрав утвердил регламент посещения роддомов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило регламент посещения родильных домов и акушерских отделений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Цель разработки документа - формирование современной системы семейно-ориентированной доброжелательной к матери и ребенку перинатальной помощи. Предполагается, что на основании регламента будут разработаны и утверждены документы для посещения каждого роддома или акушерского отделения с учетом их особенностей.

Разработан документ по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Как отметили в Минздраве, возможность посещать родильниц и новорожденных детей создает систему открытости при оказании акушерской и неонатальной помощи и служит основанием для формирования доброжелательного отношения между медработниками, матерью и ребенком.

В пресс-службе добавили, что посещать родильниц и новорожденного ребенка можно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача. Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех, кто сможет приходить в роддом.

Желающие посетить роддом не должны иметь признаков инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи и др.), а также признаков алкогольного опьянения. Во время санитарно-противоэпидемических мероприятий посещения разрешены в средствах индивидуальной защиты (маски, шапочки, халаты, бахилы).

В документе определены и требования к посещению пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.-0-