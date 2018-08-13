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В Минске стволы деревьев покрасили зеленой краской

14.08.2018 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В телеграм-канале #МотолькоПомоги: Минск появилось любопытное фото со двора компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер» на улице Красной, где стволы деревьев покрашены в зеленый. Мы узнали, зачем это сделали.


Фото: t.me/motolkohelp

Деревья находятся во внутреннем дворе между зданиями на Красной 7/28 и 7/5. Здесь работают дочерние компании «Горизонт». За комментариями мы обратились к директору «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Инне Ковалевой.

Руководитель говорит, что это не обычная краска, а специальный раствор — водоэмульсионная противомикробная краска.

— У нас во дворе заболели деревья, поэтому мы использовали этот состав для обработки стволов в случае болезни или грибка. Таких деревьев у нас немного — всего несколько.

 
Теги: Минск
 
 
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Такие деревья обнаружили во дворе компании "Горизонт-Белинвест-Девелопер" на улице Красной.
 
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