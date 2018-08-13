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В Минске стволы деревьев покрасили зеленой краской
14.08.2018 17:49 — Новости Общества | Tut.by
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Деревья находятся во внутреннем дворе между зданиями на Красной 7/28 и 7/5. Здесь работают дочерние компании «Горизонт». За комментариями мы обратились к директору «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Инне Ковалевой.
Руководитель говорит, что это не обычная краска, а специальный раствор — водоэмульсионная противомикробная краска.
— У нас во дворе заболели деревья, поэтому мы использовали этот состав для обработки стволов в случае болезни или грибка. Таких деревьев у нас немного — всего несколько.
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Такие деревья обнаружили во дворе компании "Горизонт-Белинвест-Девелопер" на улице Красной.
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