В Минске стволы деревьев покрасили зеленой краской

В телеграм-канале #МотолькоПомоги: Минск появилось любопытное фото со двора компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер» на улице Красной, где стволы деревьев покрашены в зеленый. Мы узнали, зачем это сделали.



Фото: t.me/motolkohelp

Деревья находятся во внутреннем дворе между зданиями на Красной 7/28 и 7/5. Здесь работают дочерние компании «Горизонт». За комментариями мы обратились к директору «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Инне Ковалевой.

Руководитель говорит, что это не обычная краска, а специальный раствор — водоэмульсионная противомикробная краска.

— У нас во дворе заболели деревья, поэтому мы использовали этот состав для обработки стволов в случае болезни или грибка. Таких деревьев у нас немного — всего несколько.