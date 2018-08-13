Без температуры, сыпи и признаков алкогольного опьянения. Утвержден регламент посещения роддомов

Министерство здравоохранения утвердило Регламент посещения родильных домов и акушерских отделений отцами и близкими родственниками, говорится на сайте ведомства .

На основании регламента будут разработаны и утверждены документы для посещения каждого родильного дома или акушерского отделения. Пресс-служба Минздрава отмечает, что документ разработан по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Посещение мамы и новорожденного ребенка возможно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача. Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех, кто сможет посещать ее и ребенка.

В роддом смогут пройти посетители, не имеющие признаков инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи и др.), признаков алкогольного опьянения. В период введения в организации здравоохранения санитарно-противоэпидемических мероприятий посещения будут разрешены в средствах индивидуальной защиты (масках, шапочках, халатах, бахилах).

Напомним, ранее Минздрав решил разрешить родственникам посещать палаты в роддомах . После этого в обществе возникла дискуссия о том, нужно ли это и какими должны быть условия для того, чтобы идею реализовать.