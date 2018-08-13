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Без температуры, сыпи и признаков алкогольного опьянения. Утвержден регламент посещения роддомов
14.08.2018 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Министерство здравоохранения утвердило Регламент посещения родильных домов и акушерских отделений отцами и близкими родственниками, говорится на
На основании регламента будут разработаны и утверждены документы для посещения каждого родильного дома или акушерского отделения. Пресс-служба Минздрава отмечает, что документ разработан по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Посещение мамы и новорожденного ребенка возможно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача. Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех, кто сможет посещать ее и ребенка.
В роддом смогут пройти посетители, не имеющие признаков инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи и др.), признаков алкогольного опьянения. В период введения в организации здравоохранения санитарно-противоэпидемических мероприятий посещения будут разрешены в средствах индивидуальной защиты (масках, шапочках, халатах, бахилах).
Напомним, ранее Минздрав решил разрешить родственникам
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Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех, кто сможет посещать ее и ребенка.
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