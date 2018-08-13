Семья получила 3d-модель своего будущего ребенка

Макет соответствует до мелочей. Первые клиенты уже даже успели рассмотреть сходство с кем-либо из родителей. А еще это прекрасная возможность на ощупь «увидеть» результат УЗИ для незрячих. 3D-печать будущих детей активно используют в США и Японии.

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