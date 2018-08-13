Макет соответствует до мелочей. Первые клиенты уже даже успели рассмотреть сходство с кем-либо из родителей. А еще это прекрасная возможность на ощупь «увидеть» результат УЗИ для незрячих. 3D-печать будущих детей активно используют в США и Японии.
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Семья получила 3d-модель своего будущего ребенка
14.08.2018 — Новости Общества | Единство
Макет соответствует до мелочей. Первые клиенты уже даже успели рассмотреть сходство с кем-либо из родителей. А еще это прекрасная возможность на ощупь «увидеть» результат УЗИ для незрячих. 3D-печать будущих детей активно используют в США и Японии.
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Это реальная необычная услуга, которую предлагают в одном из медицинских центров столицы. Распечатать объемную модель будущего малыша.
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