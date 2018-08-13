В поезде Санкт-Петербург - Киев таможенники нашли контрабандную ювелирку на 70 тыс. рублей

Более 6 килограммов ювелирных изделий обнаружили сотрудники Гомельской таможни в поезде Санкт Петербург — Киев, который следовал через пункт пропуска «Терюха».



Фото: Таможенные органы РБ

Как сообщает пресс-служба Гомельской таможни, ювелирные изделия были упакованы в черные пакеты и спрятаны в межпотолочном пространстве одного из купе. Всего более 550 единиц подвесок, цепочек, браслетов и других предметов. На бирках изделий указано, что они изготовлены из серебра и позолоты.



Фото: Таможенные органы РБ

Общая предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 70 тысяч белорусских рублей.

По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс. Изделия изъяты и будут направлены на материаловедческую экспертизу в Таможенную лабораторию.