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В поезде Санкт-Петербург - Киев таможенники нашли контрабандную ювелирку на 70 тыс. рублей
14.08.2018 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Более 6 килограммов ювелирных изделий обнаружили сотрудники Гомельской таможни в поезде Санкт Петербург — Киев, который следовал через пункт пропуска «Терюха».
Как
Общая предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 70 тысяч белорусских рублей.Видео:
По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс. Изделия изъяты и будут направлены на материаловедческую экспертизу в Таможенную лабораторию.
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Всего более 550 единиц подвесок, цепочек, браслетов и других предметов. На бирках изделий указано, что они изготовлены из серебра и позолоты.
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