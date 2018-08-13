Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с прививками в Ганцевичском районе

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние двухмесячной жительницы Ганцевичского района после введения прививок стабильное, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентина Волчок.

Некоторые СМИ сегодня сообщили, что в Ганцевичском районе от прививок пострадал еще один ребенок - двухмесячная девочка. В Минздраве опровергли эту информацию. "Состояние стабильное. Ребенка госпитализировали, потому что поднялась температура. Мы перестраховались в этой ситуации", - сказала Валентина Волчок. По ее словам, повышение температуры - это обычная реакция, которая может возникнуть у ребенка на введение прививки.

Ранее, 13 августа, в Ганцевичском районе после плановой вакцинации умер двухмесячный мальчик. Следственным комитетом устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Специальную комиссию по этому факту создало Министерство здравоохранения . Комиссия оценивает качество оказания медпомощи ребенку на всех этапах - начиная с ФАПа и до реанимации. По словам Валентины Волчок, сегодня рано говорить о причинах произошедшего. Можно предполагать, что это была аллергическая реакция в виде анафилактического шока.-0-