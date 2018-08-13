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Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с прививками в Ганцевичском районе
14.08.2018 18:34 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние двухмесячной жительницы Ганцевичского района после введения прививок стабильное, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентина Волчок.
Некоторые СМИ сегодня сообщили, что в Ганцевичском районе от прививок пострадал еще один ребенок - двухмесячная девочка. В Минздраве опровергли эту информацию. "Состояние стабильное. Ребенка госпитализировали, потому что поднялась температура. Мы перестраховались в этой ситуации", - сказала Валентина Волчок. По ее словам, повышение температуры - это обычная реакция, которая может возникнуть у ребенка на введение прививки.
Ранее, 13 августа, в Ганцевичском районе после плановой вакцинации умер двухмесячный мальчик. Следственным комитетом устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние двухмесячной жительницы Ганцевичского района после введения прививок стабильное, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный...
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