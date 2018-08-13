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Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с прививками в Ганцевичском районе

14.08.2018 18:34 — Новости Общества | БелТА  
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Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с прививками в Ганцевичском районе
Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние двухмесячной жительницы Ганцевичского района после введения прививок стабильное, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентина Волчок.

Некоторые СМИ сегодня сообщили, что в Ганцевичском районе от прививок пострадал еще один ребенок - двухмесячная девочка. В Минздраве опровергли эту информацию. "Состояние стабильное. Ребенка госпитализировали, потому что поднялась температура. Мы перестраховались в этой ситуации", - сказала Валентина Волчок. По ее словам, повышение температуры - это обычная реакция, которая может возникнуть у ребенка на введение прививки.

Ранее, 13 августа, в Ганцевичском районе после плановой вакцинации умер двухмесячный мальчик. Следственным комитетом устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Специальную комиссию по этому факту создало Министерство здравоохранения. Комиссия оценивает качество оказания медпомощи ребенку на всех этапах - начиная с ФАПа и до реанимации. По словам Валентины Волчок, сегодня рано говорить о причинах произошедшего. Можно предполагать, что это была аллергическая реакция в виде анафилактического шока.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние двухмесячной жительницы Ганцевичского района после введения прививок стабильное, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный...
 
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