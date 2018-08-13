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В Минске доноры по подложным справкам о зарплате получили компенсаций на 56 тысяч рублей
14.08.2018 20:51 — Новости Общества | Tut.by
В Минске расследуется уголовное дело в отношении 13 человек. Как
В Беларуси донору за 450 миллилитров крови, если человек сдает ее возмездно, платят около 93 рублей. Ему также положены два выходных: в день сдачи крови и в любой другой день. Если человек сдавал кровь платно, центр оплачивает эти два выходных из расчета среднедневного заработка за каждый день. Полагается донорам и питание.
Указанные лица, сдавая кровь, для получения денежной компенсации предоставляли подложные справки из четырех мест, где они якобы работали. В справках была зафиксирована их вымышленная заработная плата.
Таким образом в период с 2014 по 2018 год они завладели денежными средствами учреждений здравоохранений на сумму свыше 56 тысяч рублей.
Напомним, Закон «О донорстве крови и ее компонентов»,
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Указанные лица, сдавая кровь, для получения денежной компенсации предоставляли подложные справки из четырех мест, где они якобы работали. В справках была...
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