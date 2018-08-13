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Более 100 детей из Китая приехали в белорусский "Зубренок" на оздоровление

14.08.2018 20:57 — Новости Общества | БелТА  
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 детей из Китая приехали в белорусский "Зубренок" на оздоровление, сообщили БЕЛТА в детском образовательно-оздоровительном центре.

Встречали первую группу отдыхающих традиционным караваем, перед гостями выступили детские творческие коллективы. Впереди их ждет интересная и насыщенная программа - вечер белорусско-китайской дружбы, фестиваль искусств, квесты, костер дружбы, мастер-класс "Национальный сувенир", занятия физкультурой, спортивные соревнования.

Ребята пробудут в Беларуси до 27 августа. По назначениям врача им предложат медицинские оздоровительные процедуры (кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, ароматерапия, аэроионотерапия, аппаратный массаж, бесконтактный массаж). Кроме того, гости станут участниками проекта "Равный обучает равного", где познакомят со своей культурой юных белорусов.

Предусмотрены экскурсии по достопримечательностям Беларуси - поездки в Мирский и Несвижский замки, Минск, по Нарочанскому краю, в учебно-экскурсионный центр старинной бытовой культуры белорусов XIX века "Хутор Неслуч".

Впервые дети из Китая приезжали в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года. С того же года в центре летом работает профильный отряд по изучению китайского языка, ребята из которого примут участие в совместных мероприятиях. В нынешнем году в Минскую область на оздоровление приезжали также дети из Японии и Сирии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 детей из Китая приехали в белорусский "Зубренок" на оздоровление, сообщили БЕЛТА в детском образовательно-оздоровительном...
 
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