Полуночная гроза над Минском

Ближе к 23.00 во вторник, как и предупреждали синоптики, на столицу обрушилась гроза. К счастью, прошла она довольно быстро и, по предварительным данным, бед в городе не натворила.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Видео и фото того, что происходило в это время в разных районах города, с TUT.BY поделились наши читатели.

По сообщению гидромета, на среду, 15 августа, синоптики также объявили оранжевый уровень. На большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, в дневные часы по юго-востоку страны местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.