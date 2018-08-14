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Полуночная гроза над Минском
15.08.2018 00:58 — Новости Общества | Tut.by
Ближе к 23.00 во вторник, как и предупреждали синоптики, на столицу обрушилась гроза. К счастью, прошла она довольно быстро и, по предварительным данным, бед в городе не натворила.
Видео и фото того, что происходило в это время в разных районах города, с TUT.BY поделились наши читатели.
По сообщению гидромета, на среду, 15 августа, синоптики также
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Ближе к 23.00 во вторник, как и предупреждали синоптики, на столицу обрушилась гроза.
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