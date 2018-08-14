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Проводится общественное обсуждение проекта “Детальный план квартала в границах улиц 1 Мая — Могилевская — Достоевского в г. Несвиже”.

Ознакомиться с экспозицией выносимого на обсуждение проекта “Детальный план квартала в границах улиц 1 Мая — Могилевская — Достоевского в г. Несвиже” можно с 27 августа по 11 сентября 2018 года (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в Несвижском районном исполнительном комитете по адресу: г. Несвиж, ул. Советская,1 каб. 105 (1 этаж). Публичное обсуждение экологического доклада по СЭО по указанному объекту состоится 6 сентября 2018 года в 14.00 в здании Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1 каб. 108 (1 этаж).

Организатор и заказчик проведения общественных обсуждений — Несвижский районный исполнительный комитет, проектировщик — научно-проектное республиканское унитарное предприятие “БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА”.

По вопросам обсуждения проекта обращаться к заместителю председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаилу Викентьевичу Афанасику и начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома Юлии Сергеевне Конищевой. Контактные телефоны: 5-14-52, 5-11-04.

Заместитель председателя райисполкома

М.В. Афанасик.