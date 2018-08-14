Доброе утро!

Сегодня и завтра в стране — грозы и ливни , не забывайте зонты! Мы не суеверные, но не иначе как природа оплакивает потери вчерашнего дня: в Москве умер автор Дяди Федора и Чебурашки писатель Эдуард Успенский, в Минске — народный артист Беларуси Николай Кириченко . Увы. Но были и другие новости — давайте вспомним все.

ВАЖНОЕ

Ох, что вчера было! Александр Лукашенко, как и обещал, провел совещание по Оршанскому району, который накануне посетил — и потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства . Ведь единственная, по его словам, причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента»: значит, «хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!» Попало всем: от председателя райисполкома и губернатора Витебщины («Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей области! ») до вице-премьера Жарко (ему, правда, не за Оршанский район — за коррупцию в здравоохранении). Эмоциональный монолог президента — в этом видео . Оршанщина же теперь на особом контроле : «И не дай бог к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я приеду посмотрю. Будем по льноводству еще совещание проводить. Не дай бог мой глаз зацепится, где-то будет не так».

На календаре 15 августа, а значит — самое время платить за ЖКУ. Вот вы, например, как думаете: дорого или дешево белорусам обходится электроэнергия — а мы платим около 5 центов за кВт⋅ч? Посмотрели, как тарифы отличаются у нас и в других европейских странах .

Продолжаем разбираться в том, что произошло с умершим после вакцинации двухмесячным мальчиком. «Мы детей прививаем ежедневно, но не было таких случаев, — говорит главврач местной больницы . — Вакцинирование проводят опытные медработники, перед этим они всегда осматривают ребенка. Все в присутствии родителей. Так было и в этот раз». Но оказалось, что и второй ребенок , которому там в тот день ввели вакцины, в больнице.

Вчерашний день, несомненно, обрадовал футбольных болельщиков: ура, Евроосени быть! После вчерашней игры с «Карабахом» БАТЭ будет участвовать как минимум в Лиге Европы, а если в плей-офф подопечные шутника Алексея Баги грохнут «ПСВ Эйндховен» — то мы услышим осенью над «Борисов-Ареной» гимн Лиги чемпионов.





А в Италии обрушился автомобильный мост. Мы, жители страны, в которой с мостами в последний год все как-то неладно, очень переживали. Последствия обрушения под Генуей, конечно, страшные : более 30 человек погибли, в том числе дети. И вот в чем могла быть причина .

Кстати, в Израиле в последний день таки нашли деньги на «Евровидение» . Не волнуйтесь.

ПОПУЛЯРНОЕ

Некоторых фигурантов резонансного «дела медиков», оказывается, уже освободили из-под стражи — и мы выяснили, о ком конкретно идет речь. Заодно узнали, кстати, что 9-й столичной больницы… больше нет. Все подробности — здесь .

Смотрите, с каким классным парнем мы познакомились! У южноафриканского фермера из-под Пружан Тайса Терона сегодня 75 га земли, десятки плодовых деревьев, березовая роща, 150 овец, 17 свиней и три собаки. Он искренне уверен, что Беларусь для него — «самое лучшее место»! В ЮАР, откуда он уехал 24 года назад, у него была совершенно другая жизнь: большой дом, работа инженером в нефтеперерабатывающей компании, фиксированный график, щедрая оплата труда. Что заставило его так резко все поменять — да еще и помогает оставаться счастливым ? «По прошлой работе не скучаю, — смеется сейчас фермер южноафриканского происхождения и добавляет: — Скучаю по зарплате».





А вот у нас белорусская семья со своими проблемами: многодетным из Солигорского района чиновники отказали в господдержке на строительство жилья, потому что… третий ребенок родился «не вовремя». «Ребенок прожил в роддоме два дня, а он уже воспользовался всеми благами нашего государства!», — возмущается глава семейства. В чем там дело по документам — рассказываем здесь .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Академик Арнольд Смеянович, наш уникальный, до сих пор практикующий нейрохирург, отметил 80-летний юбилей — и даже в этот день провел трехчасовую операцию . «В нейрохирургии я с 1963 года. Можете представить, сколько я видел? Но даже с таким опытом за плечами невозможно знать все. Головной мозг всегда останется загадкой для ученых. Не одно поколение ученых будет еще исследовать и изучать его. Проблема пока остается. Так же, как и проблема рака. Раньше говорили: „К XXI веку проблема рака будет решена“. Вот уже почти 18 лет 21 века прошло, а проблема все так же далека от решения».

Прочтите очень мотивирующую историю о том, как парень, который передвигается на инвалидной коляске, сгонял с другом на машине на Лазурное побережье . Ведь безбарьерная среда — она еще и в голове, уверен он. «Каждый человек, независимо от того, с инвалидностью он или без, из-за собственного страха сидит в своем мире и ничего не делает. Если верить в себя, это может получиться у каждого. Нужно просто побороть внутренний страх, возможно, даже отбросить какой-то здравый смысл. Не спрашивать себя, зачем ты это делаешь, а просто делать». Вон, например, как круто живет 90-летняя японская пенсионерка , на аккаунт которой в Инстаграм уже подписались более 100 тысяч человек. А мы все ноем?..

Доярка вы или же айтишник — обязательно прочтите вот этот текст . И тем, и другим (и нам, журналистам, боимся, тоже) «светит» запястный синдром — очень неприятная болезнь кистей рук, избавиться от которой в большинстве случаев поможет только операция. Объясняем, как он себя проявляет и куда бежать, если симптомы уже есть.

А теперь к делам культурным. Один из лидеров Белорусского народного фронта и в прошлом депутат Верховного Совета Сергей Наумчик написал книгу «Дзевяноста трэці». Это — лишь одна работа из цикла написанных уже пяти книг о 90-х в политике Беларуси. Читать ли — решать вам. Наш «культурный» редактор Денис Мартинович уверен, что читать обязательно , хоть и признает, что кое-что в книге все же вызывает сомнения.

А вот еще одна колонка нашего редактора — здесь Анечка Ефременко объяснит вам, как (несмотря на восторги от недавнего А-феста!) бесплатные музыкальные фестивали убивают индустрию . «Когда Джона Ньюмана и Софи Эллис Бекстор можно послушать бесплатно, кто будет потом платить за билет на их концерт? Если в столице можно сходить на фестиваль бесплатно, кто будет отдавать за него не то что 80 евро — даже 80 рублей?». Не все бесплатное — одинаково полезно, поддержим мы Аню.





Все новости вторника, 14 августа

Кстати. Вы тоже не можете встать после первого сигнала будильника? Плохо! Оказалось, что, если по утрам переводить будильник, то после пробуждения вы, скорее всего, будете чувствовать себя не отдохнувшим и выспавшимся, а разбитым и уставшим — и вот почему . Срочно пересматривайте отношение ко сну — и хорошего нам очередного дня.

Ваша редакция

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