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Команда Пинского района в молодёжном форуме-лагере «Прибужье-2018» заняла первое место в конкурсе бивуаков

15.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Команда Пинского района в молодёжном форуме-лагере «Прибужье-2018» заняла первое место в конкурсе бивуаков
Команда Пинского района из числа актива районной организации ОО «БРСМ» приняла участие в молодежном форуме-лагере «Прибужье-2018», посвященном 100-летию образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Форум проходил на озере Белое в Березовском районе.

Пинчане проявили себя и стали призерами в различных соревнованиях: в технике велосипедного туризма, соревнованиях по дартсу, спортивно-туристической полосе, соревнованиях по волейболу, поднятию гири, перетягиванию каната и многих других. А в конкурсе бивуаков «Беларускi хутарок» наши ребята заняли 1-е место. В награду участники получили дипломы, кубки и подарки от Брестского обкома ОО «БРСМ», а также главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Подготовила Екатерина МАЙСКАЯ.

 
 
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> Команда Пинского района из числа актива районной организации ОО «БРСМ» приняла участие в молодежном форуме-лагере «Прибужье-2018», посвященном 100-летию...
 
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