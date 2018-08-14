Команда Пинского района в молодёжном форуме-лагере «Прибужье-2018» заняла первое место в конкурсе бивуаков



Команда Пинского района из числа актива районной организации ОО «БРСМ» приняла участие в молодежном форуме-лагере «Прибужье-2018», посвященном 100-летию образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Форум проходил на озере Белое в Березовском районе.

Пинчане проявили себя и стали призерами в различных соревнованиях: в технике велосипедного туризма, соревнованиях по дартсу, спортивно-туристической полосе, соревнованиях по волейболу, поднятию гири, перетягиванию каната и многих других. А в конкурсе бивуаков «Беларускi хутарок» наши ребята заняли 1-е место. В награду участники получили дипломы, кубки и подарки от Брестского обкома ОО «БРСМ», а также главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Подготовила Екатерина МАЙСКАЯ.