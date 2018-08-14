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В Бресте школьные линейки пройдут 1 сентября

15.08.2018 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Школьные линейки по случаю начала учебного года в Бресте пройдут 1 сентября, пишет «Вечерний Брест».

Ожидается, что в этом году в первый класс пойдут 4350 учащихся. Это на 140−150 детей больше, чем в прошлом году. Как отмечают в отделе образования спорта и туризма горисполкома, в городе ежегодно отмечается прирост на 300−500 школьников. Всего же в этом году с приходом первого дня осени в Бресте за парты сядут около 36 700 учащихся.

Кроме торжественной линейки 1 сентября в школах пройдет и первый урок под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». Тематика его будет посвящена Году малой родины.

 
Теги: Брест
 
 
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Ожидается, что в этом году в первый класс пойдут 4350 учащихся.
 
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