|
В Бресте школьные линейки пройдут 1 сентября
15.08.2018 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Школьные линейки по случаю начала учебного года в Бресте пройдут 1 сентября,
Ожидается, что в этом году в первый класс пойдут 4350 учащихся. Это на 140−150 детей больше, чем в прошлом году. Как отмечают в отделе образования спорта и туризма горисполкома, в городе ежегодно отмечается прирост на 300−500 школьников. Всего же в этом году с приходом первого дня осени в Бресте за парты сядут около 36 700 учащихся.
Кроме торжественной линейки 1 сентября в школах пройдет и первый урок под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». Тематика его будет посвящена Году малой родины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что в этом году в первый класс пойдут 4350 учащихся.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)