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Медовый, Яблочный, Ореховый. В августе православные празднуют сразу три важных и любимых праздника
15.08.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам
Появлением этих праздничных дат мы обязаны Вышгородскому князю Андрею Боголюбскому, который 950 лет назад установил эти дни. Любой из трех Спасов – праздник особенный, ведь они названы в честь Иисуса Христа, который своей смертью даровал спасение человечеству. Символами этой жертвы и стали мед, спелые яблоки и орехи.
Медовый Спас
Первый Спас – Медовый, празднуется 14 августа. Также в этот день начинается Успенский пост – самый короткий, но строгий, почти как Великий. Пост предваряет праздник Успения Божией Матери. А его первый день – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Именно в это время много лет назад часть креста, на котором распяли Христа, пронесли по улицам Константинополя, спасая таким образом жителей города от страшной болезни и смерти.
Почему же в народе этот праздник называют именно Медовым Спасом? К этому времени поспевает мед нового сбора и его принято приносить для освящения в храм. После освящения медом, в этот день угощали всех желающих и в первую очередь раздавали бедным. В старину даже говорили, что «на первый спас и нищий медку попробует».
Еще одно название праздника «Маковей» появилось из-за того, что 14 августа отмечают день памяти святых Ветхозаветных мучеников Маккавейских. В народе этот праздник из-за сходства названий связали с маком, который созревает в эту пору. Поэтому на первый Спас к традиционным медовым сладостям добавляются еще и маковые.
Яблочный Спас
Яблочным Спасом в народе называют один из величайших православных праздников – Преображение Господне, который отмечается 19 августа. Праздник установлен в воспоминание Преображения Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. По преданию, это произошло на горе Фавор, недалеко от Назарета.
Яблочный Спас – это своеобразные проводы лета. Ночи становятся холоднее, наступает время собирать первый урожай яблок. Встарь до Спаса нельзя было есть яблоки. Только с приходом праздника ароматные фрукты несли в церковь, освящали и потом ели. По традиции в этот день вначале угощали яблоками родных, близких, а также сирот, неимущих.
Ореховый, или Хлебный Спас
Ореховый, или Хлебный Спас отмечают 29 августа. Это второй день после окончания Успенского поста.
29 августа православная церковь празднует перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Как повествует предание, живописец Анания пытался запечатлеть образ Христа. Считалось, что один его вид мог исцелить от недуга князя Эдессы Авгаря. Однако изобразить лик у него не получалось. Тогда Иисус умыл лицо и высушил его холстом, на котором остался отпечаток. Когда князь Авгарь прикоснулся к этому полотенцу, сразу же исцелился.
Написав на Нерукотворном образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Нерукотворной образ стал главной святыней города Эдессы, пробыв в нем до 944 года.
В 944 году император Константин Багрянородный пожелал перенести образ в тогдашнюю столицу православия Константинополь и выкупил его у правителя города. 16 августа образ Спасителя был поставлен в Форосской церкви Пресвятой Богородицы.
В народе Спас нерукотворный стал называться "Спасом на полотне", или Третьим Спасом . В этот день освящали домотканые холсты и полотна и пекли хлеб из зерна нового урожая.
Называли Третий Спас и Ореховым, так как к этому дню поспевали лесные орехи и начинался их сбор. В этот день принято освящать в церкви орехи, хлеб нового урожая, а потом употреблять их в пищу. Также верующие освящают воду.
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Они символизируют окончание работ по сбору урожая и тесно связаны с христианской верой. Это Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.
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