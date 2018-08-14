"Минск может дать туристу все, что нужно". Три каучсерфера - об иностранцах на "вписке"

Каучсерфинг — движение, которое помогает путешественникам найти бесплатный ночлег в любой точке мира. С помощью сайта любой желающий может остановиться за границей у местных или же наоборот, пригласить к себе в гости иностранца. Минчане — не исключение. Не страшно ли отдавать ключи от квартиры незнакомцу, как найти общий язык с иностранцем и чем удивить приезжих гостей? Вместе со школой иностранных языков Streamline мы поговорили с ребятами, которые в общей сложности вписали у себя дома 100 гостей из разных стран.

«Гость из Японии стучался ко мне рано утром и просил приготовить ему завтрак»



Виолетта Савчиц, 25 лет, журналист, фотограф

— Я зарегистрировалась на сайте каучсерфинга лет семь назад, слышала о нем от друзей, которые часто путешествовали. Я принимала около 15 гостей из Австралии, Японии, США, Италии, Чехии, Литвы, Украины, Румынии и останавливалась у 50 хостов. Это вовсе не значит, что я не хотела принимать туристов, просто Минск пока еще у иностранцев не очень популярен. Надеюсь, с 30-дневным безвизом ситуация изменится.

Одним из первых у меня гостил японец. Страшно ли его было принимать? Нет, я много ездила по каучсерфингу до этого, поэтому считала, что кармический круговорот добра не должен останавливаться. Может быть, мне не было страшно еще потому, что я живу на съемной квартире, и сама чувствую себя немного гостем. Японец очень запомнился. Например, он стучался ко мне рано утром, когда я еще спала, и просил приготовить ему завтрак. Иногда я даже готовила. Но и тут нужно было учесть специфические вкусы его культуры: помидоры, огурцы, черника, какие-то другие, обычные для нас продукты ему не нравились. Потом ему вдруг вообще стало плохо, а страховки у него не было. Я очень испугалась, но по итогу все закончилось хорошо.





И в поездках, и при приеме гостей по-настоящему опасных ситуаций у меня не было. Однажды меня принимал хост даже на Аляске — все было супер, хотя он жил в фургоне. Многие говорят, мол, девочке ездить таким способом довольно опасно. Но у меня есть своя техника безопасности: например, я не выпиваю с теми, у кого останавливаюсь, а мужчинам сразу даю понять, что в нашем общении нет сексуального подтекста.

С некоторыми своими гостями я поддерживаю связь и сегодня. Так, например, ко мне приезжала украинка с мамой. Через некоторое время девочка вышла замуж, переехала в Бостон, и мы там виделись.

Важный момент для того, чтобы делиться впечатлениями, общаться, обмениваться опытом — знание языка. Я училась на факультете международных отношений, ходила на курсы Streamline , поэтому проблем у меня не было. Но если не знать хотя бы английского — все может превратиться в немое кино (смеется. — Прим. TUT.BY).



Непал. Фото из личного архива героини

Самое классное в каучсерфинге — влюблять кого-то в город, который любишь сам. Помню, как американцы и австралийцы, которые очень мало знали о Беларуси и считали ее «последней диктатурой Европы», после наших прогулок сравнивали Минск с Нью-Йорком и Мельбурном и планировали вернуться снова.

«Принимал пару голландцев, которые впервые попробовали сушеную рыбу и кефир»

— Я зарегистрировался на каучсерфинге в 2008 году, но активно начал заниматься этим делом в 2012. Вместе с сестрой поехали «на закупы» в Польшу и решили остановиться у хоста. Нам попалась очень приятная девушка, она сразу ответила на запрос, несмотря на то, что мой профиль на сайте был полупустой. Полька нас очень тепло приняла. Этот первый фантастический опыт вдохновил меня на то, чтобы самому принимать гостей.



Никита Скурат, 28 лет, программист

У Минска есть особенность: гостей меньше, чем хостов. Поэтому если иностранец пишет открытый запрос, то на него откликается много хостов, и человек прямо выбирать может, особенно если он не из русскоязычных стран. Так я и выловил своего первого гостя из Дании. У него было 500 положительных отзывов от других людей! Парень четыре года путешествовал по миру, побывал в самых опасных странах типа Сомали, Афганистана, Пакистана. В Беларусь решил заехать, когда возвращался с Дальнего Востока. Я был просто в восторге от такого знакомства!

Сейчас на моем счету уже 55 гостей. Когда я жил в Хельсинки по учебе, успел принять гостей из Чили, Перу и Маврикия. В Беларусь же чаще приезжают европейцы — и это здорово. Но добираются к нам и совсем издалека — недавно вот парень из Бразилии написал! Туристам нравится постсоветская архитектура, массивные дома, просторные улицы. Как-то принимал пару голландцев, которые вообще не представляли, что тут и как. В итоге они очаровались городом, ходили в самые тусовочные места, пробовали необычную для них еду, например, сушеную рыбу и кефир — не одновременно, конечно (смеется. — Прим. TUT.BY).



Вьетнам. Фото из личного архива героя

Очень круто, когда ты можешь легко понимать гостей. Чаще всего они говорят на английском, реже — на французском и немецком. Выучить английский мне пришлось из-за работы. Однажды менеджер пришла и сказала: «Завтра говоришь с иностранным заказчиком». Я, конечно, был в шоке, в школе вообще учил немецкий. Однако деваться было некуда — переговоры провел. Чтобы подтянуть английский, начал ходить в том числе на собрания клуба каучсерферов. Именно на этих встречах я, кстати, познакомился со своей женой! Конечно, в изучении английского помог и сам опыт каучсерфинга. Уже в 2014 году, когда сдавал IELTS для поступления в Хельсинки, получил высокий балл, 8.0 (при максимальном 9.0).



Мон-Сен-Мишель, Нормандия. Фото из личного архива героя

Принимать гостей, конечно, было легче, когда я жил один. Сейчас мы с женой дома практически не бываем, поэтому к выбору гостей подходим очень избирательно. Например, мы хотим побывать в Израиле, и когда появился запрос на сайте от туриста из этой страны, сразу приняли его. Вообще такой культурный обмен очень помогает: хост из Франции давал нам советы, когда мы путешествовали по стране на машине. В свою очередь, мы ему рассказывали о Калининграде, куда он поехал на ЧМ по футболу: этот город хорошо знает моя жена.

Почти весь опыт каучсерфинга, как в качестве гостя, так и хоста, был положительный. Особо стремных случаев не было, разве что хозяин квартиры из Парижа попросил приехать в семь утра, хотя и на работу, казалось бы, ему не нужно было идти. Да и сама квартира была не очень чистая, грязный район. Хотя я не привередливый, бывало, спал на полу в своем спальнике, а бывало, что в шикарной трехэтажной вилле на мягкой кинг-сайз кровати.





Однажды не принял у себя парня, у которого было всего четыре отзыва, не очень классных. Человек немного перепутал сайт путешественников с «Тиндером» (приложение для романтических знакомств, учитывающее геолокацию. — Прим. TUT.BY). Всегда, прежде чем вписать у себя гостя, нужно понимать, сколько времени сможешь уделить ему. Недавно у меня человек оставался на восемь дней. Я понял, что это перебор, от такого устаешь. Стоит также смотреть на поведение хозяев из других стран: кто-то оставляет гостям ключи, а кто-то просит высылать копии паспортов, не стоит пугаться, это нормально.

«Один дедушка из Амстердама предлагал своим гостям ходить в квартире голыми»



Виталий Минков, 23 года, инженер

— Около года назад подруга рассказала мне о том, как она отдыхала в Португалии и жила там по каучсерфингу. Сейчас я уже не представляю иной способ путешествия. Прежде чем ехать в какую-то страну, ищу дешевые билеты и сразу пишу иностранным друзьям, кого они могут посоветовать, где можно остановиться. Точно так же пишут мне: «Виталик, вот ты вписывал кого-то из Испании, еду туда, дай его контакт!» И я не отказываю, каучсерфинг — это целое сообщество, где все друг другу помогают.

Сам впервые по каучсерфингу поехал в Чехию. Хост сразу же дал ключи от дома и говорит, мол, мне все равно, приходите, когда хотите, пьяными, трезвыми, развлекайтесь! В Амстердаме хотели вписаться к 62-летнему дедушке: потрясающие отзывы, отличные фотки, но один пунктик в профиле как-то нас смутил. В его квартире нужно было ходить голым. Короче, мы тогда пасанули (смеется. — Прим. TUT.BY). Но если буду в Амстердаме еще — из интереса ему напишу.





Когда я только начинал, особой возможности путешествовать не было, поэтому хотелось познакомиться с культурой хотя бы через гостей. Минск развивается очень быстро, и уже сейчас в принципе может дать туристу все, что нужно.

За год я «вписал» у себя около 30 человек. Первыми были Саша и Илона из Москвы. Тогда я понял, как круто открывать свой дом новому человеку. Знакомые спрашивали, не страшно ли впускать кого-то в квартиру, давать ключи. Но я начал это дело, когда был студентом, что там воровать-то было, ноутбук за 400 долларов? Не думаю, что кто-то реально поедет в Минск ради этого.





Для меня новые знакомства — это своего рода выход из зоны комфорта, поэтому всегда проще с одним гостем. Кроме того, стараюсь не вписывать людей больше, чем на три дня. Да и сам не живу у кого-то долго, вот недавно ездил в Барселону на пять дней, был у трех разных хостов. Гостеприимный человек — а таких на каучерсфинге большинство — всегда хочет тебе угодить, накормить, развлечь. Поэтому не нужно надоедать.



Барселона и Премиа-де-Мар. Фото из личного архива героя

Общение с гостями проходит очень легко! Изначально у меня была цель — через каучсерфинг подтянуть английский. Первым иностранным гостем был мужик из Турции, мы одинаково плохо говорили, зато понимал меня он влегкую. Я как-то даже обрадовался! Потом приезжали люди из Америки, стало чуть посложнее, но никто никогда не делал мне замечаний. Абсолютно нормально перевести какое-то слово в телефоне, да и вообще: я передаю свою атмосферу, люди ее чувствуют, и все окей!

Мой совет тем, кто пока не разбирается в каучсерфинге: если отправляйтесь в большие туристические центры типа Праги, Барселоны, Амстердама — пишите хосту как минимум за месяц. И не подходите к каучу, как просто к бесплатному жилью: вам должно быть интересно познакомиться с человеком, городом, культурой.

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