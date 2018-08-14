Без справок и не по возрасту. Прокуратура области выявила нарушения при приеме на работу школьников

Прокуратура проинспектировала несколько сельхозпредприятий области. На этот раз сотрудники проверили как соблюдаются трудовые права устроенных туда на летние каникулы несовершеннолетних работников.





Так СУП «Андреевка» Буда-Кошелевкого района заключило с учащимися одной из школ трудовые договоры, на основании которых приняло их на работу полеводами. Однако вместо работы по договору руководство организации поручило подросткам убирать производственную территорию и белить стены без необходимых средств индивидуальной защиты. А затем еще и произвело оплату труда несовершеннолетних без учета их возраста.

Нарушения зафиксированы и в Брагинском районе. В ОАО «Чемерисский» принята девочка моложе четырнадцати лет. А в ОАО «Брагинский» и ОАО «Комаринский» трудоустроены двое несовершеннолетних без надлежащего оформления — отсутствовали заявление о приеме на работу, медицинская справка, трудовой договор.

Впрочем, имеются на Гомельщине и хорошие примеры. В ОАО «Знамя Родины» этим летом было трудоустроено 9 молодых людей, из которых трое состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Гомельского райисполкома. Со всеми подростками заключены трудовые договоры, заведены трудовые книжки. Они приняты на работу в качестве полеводов. На момент проверки все, кто находился на смене, работали в спецодежде и индивидуальных средствах защиты. Нарушений при приеме на работу, в расчетах заработной платы в этом предприятии не установлено.

По всем нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Надзорные мероприятия в сфере трудовых прав несовершеннолетних во время уборочной кампании будут продолжены во всех регионах Гомельской области, предупредили в прокуратуре.

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