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Без справок и не по возрасту. Прокуратура области выявила нарушения при приеме на работу школьников

15.08.2018 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура проинспектировала несколько сельхозпредприятий области. На этот раз сотрудники проверили как соблюдаются трудовые права устроенных туда на летние каникулы несовершеннолетних работников.


Так СУП «Андреевка» Буда-Кошелевкого района заключило с учащимися одной из школ трудовые договоры, на основании которых приняло их на работу полеводами. Однако вместо работы по договору руководство организации поручило подросткам убирать производственную территорию и белить стены без необходимых средств индивидуальной защиты. А затем еще и произвело оплату труда несовершеннолетних без учета их возраста.

Нарушения зафиксированы и в Брагинском районе. В ОАО «Чемерисский» принята девочка моложе четырнадцати лет. А в ОАО «Брагинский» и ОАО «Комаринский» трудоустроены двое несовершеннолетних без надлежащего оформления — отсутствовали заявление о приеме на работу, медицинская справка, трудовой договор.

Впрочем, имеются на Гомельщине и хорошие примеры. В ОАО «Знамя Родины» этим летом было трудоустроено 9 молодых людей, из которых трое состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Гомельского райисполкома. Со всеми подростками заключены трудовые договоры, заведены трудовые книжки. Они приняты на работу в качестве полеводов. На момент проверки все, кто находился на смене, работали в спецодежде и индивидуальных средствах защиты. Нарушений при приеме на работу, в расчетах заработной платы в этом предприятии не установлено.

По всем нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Надзорные мероприятия в сфере трудовых прав несовершеннолетних во время уборочной кампании будут продолжены во всех регионах Гомельской области, предупредили в прокуратуре.

"Оденусь к школе". Репортаж с зернотока, где деревенские подростки зарабатывают хлебом на хлеб

 
 
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Прокуратура проинспектировала несколько сельхозпредприятий области. На этот раз сотрудники проверили как соблюдаются трудовые права устроенных туда на летние...
 
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