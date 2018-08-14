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Вторые тысячники, и снова из сельхозпредприятия «Отор»
15.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Еще на прошлой неделе директор ОАО «Отор» Татьяна Струк, руководство района и райкома профсоюза работников АПК вместе с артистами выезжали на оторские поля, чтобы вручить благодарственные письма и подарки первым тысячникам нашего района – Сергею Миненкову и Александру Игнатенко.
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Еще на прошлой неделе директор ОАО «Отор» Татьяна Струк, руководство района и райкома профсоюза работников АПК вместе с артистами выезжали на оторские поля,...
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