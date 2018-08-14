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Вторые тысячники, и снова из сельхозпредприятия «Отор»

15.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Еще на прошлой неделе директор ОАО «Отор» Татьяна Струк, руководство района и райкома профсоюза работников АПК вместе с артистами выезжали на оторские поля, чтобы вручить благодарственные письма и подарки первым тысячникам нашего района – Сергею Миненкову и Александру Игнатенко.
Вторые тысячники, и снова из сельхозпредприятия «Отор»
Хороший тон, заданный с начала уборочной кампании в этом сельхозпредприятии, умелое руководство и многолетний опыт комбайнеров, водителей и операторов зерносушильных комплексов сделали свое хорошее дело. Уже сегодня, 15 августа, список тысячников здесь пополнился еще двумя комбайнерами и водителем на отвозке зерна. Свыше тысячи тонн зерна в свои бункеры отправили Сергей Росликов и Александр Лаппо. Такое же количество тонн доставил на МАЗе на зерносушилку и Николай Седько. Победители приняли очередные искренние слова благодарности и подарки за отличную работу. К слову, лидеры уборочной в эти дни трудятся на полях ОАО «Вознесенск». Им в помощь еще три экипажа комбайнеров из «Отора».

Вторые тысячники, и снова из сельхозпредприятия «Отор»
Вторые тысячники, и снова из сельхозпредприятия «Отор»

 
 
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Еще на прошлой неделе директор ОАО «Отор» Татьяна Струк, руководство района и райкома профсоюза работников АПК вместе с артистами выезжали на оторские поля,...
 
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