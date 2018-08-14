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Применение новых образцов вооружения отработают на учении части ВВС и войск ПВО Беларуси

15.08.2018 10:31 — Новости Общества | БелТА  
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение новых образцов вооружения отработают на учении воинские части ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

С 7 августа по 2 сентября на территории Беларуси и на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России (полигон Ашулук) проводится оперативно-тактическое учение с боевой стрельбой с личным составом воинских частей ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси, входящих в состав единой региональной системы ПВО двух стран.

Белорусские военные на практике апробируют новые приемы и способы применения подразделений в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к ведению боевых действий в современных условиях. "Также будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Минобороны.

На учении будут отработаны вопросы завершения подготовки войск к ведению боевых действий, отражения ударов воздушного противника, передислокации в новые позиционные районы. На полигоне Ашулук военные выполнят боевые пуски зенитных управляемых ракет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение новых образцов вооружения отработают на учении воинские части ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в...
 
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