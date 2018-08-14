«Прямая телефонная линия» директора Борисовского УП «Жилье» Казановского Дмитрия Вячеславовича переносится с 11.08.2018 года на 16.08.2018 года. «Прямая телефонная линия» пройдет с 9.00 до 12.00.
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«Прямая телефонная линия» директора УП «Жилье» переносится
15.08.2018 — Новости Общества | Единство
«Прямая телефонная линия» директора Борисовского УП «Жилье» Казановского Дмитрия Вячеславовича переносится с 11.08.2018 года на 16.08.2018 года. «Прямая телефонная линия» пройдет с 9.00 до 12.00.
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«Прямая телефонная линия» директора Борисовского УП «Жилье» Казановского Дмитрия Вячеславовича переносится с 11.08.2018 года на 16.08.2018 года. «Прямая телефонная...
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