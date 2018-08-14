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Умер драматург и детский писатель Эдуард Успенский

15.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Ранее стало известно, что у писателя обнаружили злокачественное новообразование. 9 августа источник в медицинских кругах рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание дома и ему потребовалась неотложная помощь. По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов. Среди наиболее известных: "Антошка" (1969, в сборнике "Веселая карусель", режиссер Леонид Носырев), "Рыжий, рыжий, конопатый" (1971, в сборнике "Веселая карусель", Леонид Носырев), "Ивашка из Дворца пионеров" (1981, Геннадий Сокольский), "Про Сидорова Вову" (1985, Эдуард Назаров), "Следствие ведут Колобки" (1986-1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), "Три типа и скрипач" (1993, Натан Лернер).

 
 
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Советский и российский драматург, писатель и сценарист Эдуард Успенский, автор книг "Дядя Федор, пес и кот" и "Крокодил Гена и его друзья", умер в Москве в возрасте 80...
 
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