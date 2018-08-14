Умер драматург и детский писатель Эдуард Успенский

Ранее стало известно, что у писателя обнаружили злокачественное новообразование. 9 августа источник в медицинских кругах рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание дома и ему потребовалась неотложная помощь. По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов. Среди наиболее известных: "Антошка" (1969, в сборнике "Веселая карусель", режиссер Леонид Носырев), "Рыжий, рыжий, конопатый" (1971, в сборнике "Веселая карусель", Леонид Носырев), "Ивашка из Дворца пионеров" (1981, Геннадий Сокольский), "Про Сидорова Вову" (1985, Эдуард Назаров), "Следствие ведут Колобки" (1986-1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), "Три типа и скрипач" (1993, Натан Лернер).