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Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды

15.08.2018 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Генеральная прокуратура проверила, как «Белорусский республиканский союз молодежи» (БРСМ) организовывает деятельность студенческих отрядов и содействует трудоустройству молодежи. Ведомство нашло нарушения.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Прокуроры установили факты создания территориальными и первичными организациями БРСМ формальных студенческих отрядов.

Например, Мозырский районный комитет БРСМ в КСУП «Слободское им. Ленина» необоснованно включил 32 человека в состав 2 студенческих отрядов. По материалам прокурорской проверки молодые люди трудоустраивались самостоятельно. О деятельности студенческих отрядов они не знали. Договоры об организации работы студенческих отрядов на предприятии отсутствовали.

Аналогичные факты выявлены в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.

Были случаи, когда наниматели информировали представителей БРСМ о возможности организовать студенческие отряды, но территориальные организации БРСМ бездействовали в решении этого вопроса (Жлобинский, Несвижский и Клецкий районы).

Минский районный комитет БРСМ не заинтересовался предложениями ОАО «1-я Минская птицефабрика», УП «Агрокомбинат «Ждановичи», ГЛХУ «Минский лесхоз», приводят примеры в ведомстве.

Руководство РУЭОСХП «Восход» готово было предоставить 60 рабочих мест для студентов. Создан был только 1 студенческий отряд из 18 человек.

«Практически во всех регионах республики студенческие отряды формировались с нарушением установленного срока согласования с облисполкомами (Минским горисполкомом) соответствующих решений либо вовсе без такого согласования. При зачислении в студенческие отряды обучающихся, не достигших возраста 16 лет, не всегда выполнялось требование о получении письменного согласия одного из родителей на трудоустройство», — сообщили в Генпрокуратуре.

Были и другие нарушения:

  • допуск к работе без обучения и инструктажа, проверки знаний по вопросам охраны труда;
  • молодые люди принимались на работу без предварительного медицинского осмотра;
  • не соблюдались сроки выплаты заработной платы;
  • некоторые наниматели не оформляли трудовые книжки;
  • не выполнялись требования о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров (ООО «Белорусско-польское совместное предприятие «Лайкпол», КУСХП «Гнедзилово-Агро» (Витебская область) и КСУП «Экспериментальная база «Погородно» (Гродненская область);
  • не соблюдалась продолжительность ежедневной работы участников студенческих отрядов в возрасте от 14 до 16 лет.

Генпрокуратура внесла первому секретарю центрального комитета БРСМ представление и потребовала принять меры по устранению недостатков и упущений в деятельности организации.

 
 
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Генеральная прокуратура проверила, как "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) организовывает деятельность студенческих отрядов и содействует...
 
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