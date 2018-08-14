Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды

Генеральная прокуратура проверила , как «Белорусский республиканский союз молодежи» (БРСМ) организовывает деятельность студенческих отрядов и содействует трудоустройству молодежи. Ведомство нашло нарушения.



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Прокуроры установили факты создания территориальными и первичными организациями БРСМ формальных студенческих отрядов.

Например, Мозырский районный комитет БРСМ в КСУП «Слободское им. Ленина» необоснованно включил 32 человека в состав 2 студенческих отрядов. По материалам прокурорской проверки молодые люди трудоустраивались самостоятельно. О деятельности студенческих отрядов они не знали. Договоры об организации работы студенческих отрядов на предприятии отсутствовали.

Аналогичные факты выявлены в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.

Были случаи, когда наниматели информировали представителей БРСМ о возможности организовать студенческие отряды, но территориальные организации БРСМ бездействовали в решении этого вопроса (Жлобинский, Несвижский и Клецкий районы).

Минский районный комитет БРСМ не заинтересовался предложениями ОАО «1-я Минская птицефабрика», УП «Агрокомбинат «Ждановичи», ГЛХУ «Минский лесхоз», приводят примеры в ведомстве.

Руководство РУЭОСХП «Восход» готово было предоставить 60 рабочих мест для студентов. Создан был только 1 студенческий отряд из 18 человек.

«Практически во всех регионах республики студенческие отряды формировались с нарушением установленного срока согласования с облисполкомами (Минским горисполкомом) соответствующих решений либо вовсе без такого согласования. При зачислении в студенческие отряды обучающихся, не достигших возраста 16 лет, не всегда выполнялось требование о получении письменного согласия одного из родителей на трудоустройство», — сообщили в Генпрокуратуре.

Были и другие нарушения:

допуск к работе без обучения и инструктажа, проверки знаний по вопросам охраны труда;

молодые люди принимались на работу без предварительного медицинского осмотра;

не соблюдались сроки выплаты заработной платы;

некоторые наниматели не оформляли трудовые книжки;

не выполнялись требования о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров (ООО «Белорусско-польское совместное предприятие «Лайкпол», КУСХП «Гнедзилово-Агро» (Витебская область) и КСУП «Экспериментальная база «Погородно» (Гродненская область);

не соблюдалась продолжительность ежедневной работы участников студенческих отрядов в возрасте от 14 до 16 лет.

Генпрокуратура внесла первому секретарю центрального комитета БРСМ представление и потребовала принять меры по устранению недостатков и упущений в деятельности организации.