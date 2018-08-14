У пассажиров будет ровно один день, чтобы купить дешевые билеты. Улететь по низким ценам можно будет с 1 октября по 20 декабря 2018 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Авиакомпания «Белавиа» анонсировала сегодня очередную распродажу.

— Акция стартует 16 августа, в 00.01 по минскому времени, и завершается в 23.59 16 августа. Продажа только на сайте belavia.by, — сообщает официальный сайт «Белавиа» .

В сообщении указано, билеты в обе стороны будут стоить от 50 евро, к их стоимости еще будут добавлены таксы и сборы. Кстати, акция действует только на прямые и регулярные рейсы. Например, маршрут Минск — Бейрут и Бейрут — Минск в распродаже не участвует.

— Период путешествия: с 1 октября по 20 декабря 2018 года, — уточняет «Белавиа».

Это не первая распродажа белорусского перевозчика. Например, в конце августа 2017 года «Белавиа» устраивала распродажу: в одну сторону по 30 евро плюс таксы и сборы. Тогда больше всего мест продали на рейсы в Прагу, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим.

Прошлой весной авиакомпания два дня продавала билеты по 50 евро плюс таксы и сборы. Список самых популярных направлений был похож : Прага, Тбилиси, Амстердам, Париж, Стамбул. Хорошо разбирали билеты в Сочи, Барселону, Лондон.