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Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 августа

15.08.2018 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 августа
Освейское озеро (Витебская область)

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 26 градусов ожидается в Беларуси 16 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью в основном без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно по восточной половине ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет от 19 градусов по северу до 26 градусов тепла по югу страны.-0-

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Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 26 градусов ожидается в Беларуси 16 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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