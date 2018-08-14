Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 августа

Освейское озеро (Витебская область)

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 26 градусов ожидается в Беларуси 16 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью в основном без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно по восточной половине ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет от 19 градусов по северу до 26 градусов тепла по югу страны.-0-

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