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Какими вузами Беларуси большего всего интересовались абитуриенты этим летом
15.08.2018 11:49 — Новости Общества | БДГ
Аналитики Яндекса изучили, к каким вузам возросло внимание в Беларуси в пиковый месяц поступлений – июль.
В целом, поступление в университеты стало темой, к которой в июле белорусы проявили наибольший интерес, опередив чемпионат мира по футболу. Помимо информации о конкретных высших учебных заведениях белорусы часто искали справочный ресурс для поступающих «Абитуриент.by», проходные баллы 2018 года в вузы Беларуси и сертификаты централизованного тестирования. Также абитуриенты задавали главный вопрос Яндексу – куда поступать.
Топ-10 белорусских вузов, к которым вырос интерес в июле 2018 года*
Интересно, что годом ранее картина выглядела по-другому. На первом месте по запросам в Яндексе за июль 2017 года был БГУ, на втором – БНТУ, которые в этом году только замыкают десятку. На третьем месте в прошлом году расположился БГЭУ – лидер 2018 года.
Топ-10 белорусских вузов, к которым вырос интерес в июле 2017 года*
*речь в данном случае не о самых популярных вузах по запросам Яндекса из Беларуси в целом, а о вузах, внимание к которым в июле выросло больше всего относительно других периодов года, и люди чаще искали информацию о них.
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Аналитики Яндекса изучили, к каким вузам возросло внимание в Беларуси в пиковый месяц поступлений – июль.
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