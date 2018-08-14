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Какими вузами Беларуси большего всего интересовались абитуриенты этим летом

15.08.2018 11:49 — Новости Общества | БДГ  
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Аналитики Яндекса изучили, к каким вузам возросло внимание в Беларуси в пиковый месяц поступлений – июль.

В целом, поступление в университеты стало темой, к которой в июле белорусы проявили наибольший интерес, опередив чемпионат мира по футболу. Помимо информации о конкретных высших учебных заведениях белорусы часто искали справочный ресурс для поступающих «Абитуриент.by», проходные баллы 2018 года в вузы Беларуси и сертификаты централизованного тестирования. Также абитуриенты задавали главный вопрос Яндексу – куда поступать.

Топ-10 белорусских вузов, к которым вырос интерес в июле 2018 года*

  1. Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)
  2. Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ)
  3. Гомельский государственный медицинский университет (ГГМУ)
  4. Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ)
  5. Белорусский государственный университет транспорта (Белгут)
  6. Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)
  7. Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ)
  8. Белорусский государственный университет (БГУ)
  9. Белорусский национальный технический университет (БНТУ)
  10. Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ)

Интересно, что годом ранее картина выглядела по-другому. На первом месте по запросам в Яндексе за июль 2017 года был БГУ, на втором – БНТУ, которые в этом году только замыкают десятку. На третьем месте в прошлом году расположился БГЭУ – лидер 2018 года.

Топ-10 белорусских вузов, к которым вырос интерес в июле 2017 года*

  1. Белорусский государственный университет (БГУ)
  2. Белорусский национальный технический университет (БНТУ)
  3. Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)
  4. Гомельский государственный медицинский университет (ГГМУ)
  5. Белорусский государственный технический университет (БГТУ)
  6. Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ)
  7. Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ)
  8. Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)
  9. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (БГПУ)
  10. Белорусский государственный университет транспорта (Белгут)

*речь в данном случае не о самых популярных вузах по запросам Яндекса из Беларуси в целом, а о вузах, внимание к которым в июле выросло больше всего относительно других периодов года, и люди чаще искали информацию о них.

 
 
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Аналитики Яндекса изучили, к каким вузам возросло внимание в Беларуси в пиковый месяц поступлений – июль.
 
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