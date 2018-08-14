Угон воздушного судна предотвратили на компьютерном командно-штабном учении системы ПВО стран СНГ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угон воздушного судна террористами предотвратили сегодня во время компьютерного командно-штабного учения системы ПВО государств - участников СНГ "Региональная безопасность - 2018", сообщил сегодня журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время практического этапа учений мы сымитировали такие ситуации, которые наиболее часто могут встретиться. Одна из них - действия при угоне воздушного судна с различными террористическими задачами", - рассказал Игорь Голуб.

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