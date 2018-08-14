Поможем Ване





Обращаются к вам родители больного раком мальчика семи лет Вани Борисюк.У нас в семье родился в 2011 году четвертый ребенок — сыночек Ванечка, Как мы были рады, что он здоровенький и крепкий мальчишка, Рос Ванюша всем на радость, болел, как все дети, простудными заболеваниями. Но в 2015 году а нашу семью пришло горе. Ванюша родился 13 марта и в его день рождения нам поставили диагноз нейробластома (рак средостретения) 4й степени с метастазами в легкие и лимфоузлы, И вот началась наша борьба за жизнь Ванюши. За это время мы прошли восемь химиотерапий, сложнейшую операцию (врачи не хотели оперировать, но мы настояли на операции, это был наш единственный шанс) которая длилась 12часов.

Такую операцию впервые провели в Беларуси, и она спасла жизнь нашего ребенка. Потом была высокодозная химиотерапия, пересадка стволовых клеток и лучевая терапия. После операции у Ванн пошло искривление скелета, очень большой кифоз, часто болят ножки, но мы ходим и стараемся жить полноценной жизнью.

8 начале июля 2016 года ездили в Москву на анализ с радиоактивным йодом и он показал, что раковые клетки отступили, но чтоб они не вернулись и добить маленькие. возможно. которые остались. нам показано лечение антителами, Пришел ответ из Испании, что нас возьмут на лечение и стоимость его 103553 евро. Мы, какие у нас были, сбережения потратили на лекарства во время лечения, которых нет в Беларуси, продали дом в деревне. Но деньги с помощью фонда собрали. Жена уехала 26 ноября на лечение.

Обследовав нас в госпитале, испанские врачи сказали, что Ване показана срочная операция на позвоночник, без нее позвоночник сложится и вытечет спинномозговая жидкость и ребенок из всю жизнь не сможет шевелить ни ручками, ни ножками. Это так наши врачи сделали операцию по удалению опухоли. Мы их не виним, они боролись за жизнь нашего малыша, но…

Мы, конечно, согласились. Нам сделали операцию, поставили раздвижные пластины. Провели лечение антителами 6 курсов, Прошли реабилитацию до 23июня, Ванюша стал сам ходить, каждые полгода нужно ездить в Испанию раздвигать пластины до 14ти лет.

Но в конце июня нас обследовали с радиоактивным йодом и мы узнали, что болезнь вернулась. Светился лимфоузел на шеи. Сказали рецидив, надо удалять и заново проходить курс лучевой терапии. Удалили, прошли лучевую.

В октябре обследовались, у Вани все было нормально, в марте на проверке тоже все хорошо, В июне этого года поехали в госпиталь в Испанию на раздвижение пластин на спине и проверку по основному заболеванию. Пластины раздвинули, сделали все хорошо, но на проверке «имиджи» засветилась кость таза. Врачи взяли пункцию и оказалось, что это вернулась болезнь. Но хорошо, что вовремя заметили, она только началась и время не упущено. Нам сразу предложили сделать два блока химиотерапии и потом новое экспериментальное лечение антителами при рецидиве, которого нет в Беларуси. Мы уже проходили у них лечение и считай два года было все хорошо.

Сейчас один блок химии сделали в Испании и срочно поехали домой, покуда анализы не упали. Неделю лежали в Боровлянах- восстанавливались после химии. Сделаем второй блок химии в Боровляпах и после его надо ехать в Испанию. Нужно пройти пять блоков антител, а один блок около 25тыеяч евро.

Я очень много встречал а жизни понимающих, отзывчивых людей и уверен, что и на этот раз найдутся те, кто способен понять наши чувства и помочь! Поэтому и просим всех, кто может! Бессонные ночи, постоянный жуткий страх за его жизнь — такая ничтожная цена за то, чтобы этот родной наш маленький человечек продолжал ЖИТЬ!

Такая сумма для нас неподъемная. Решили обратиться к Вам за помощью.

Ведь даже небольшая сумма от каждого неравнодушного человека поможет Ванюше. От Вашего решения зависит жизнь маленького мальчика. Спасибо за доброту и понимание! Да хранит Вас Господь!

Перевести средства можно на благотворительный счёт:

Благотворительный счет открыт в филиале 511 – г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО AKBBBY21511:

— белорусские рубли – транзитный счет BY55AKBB38193821035615200000 на благотворительный счет BY08AKBB31340000017655220401 Вв отделении 511/401, бессрочный. Код банка 815.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на лечение сына Борисюка Ивана Александровича. А также можно пополнить открытый на лечение Ванюши баланс тел МТС +375292118185.

Телефон папы Вани +375293074098.

https//belarusbank.by/ru/30394/dlagotvoritelnost/3901