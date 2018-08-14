В гору по нужде. Каким будет в Гомеле туалет на набережной?

Под новый год в гомельском парке на набережной появится долгожданный общественный туалет. Подробности сообщает газета «Гомельские ведомости».





Первый проект туалета заказывал сам парк еще в 2007 году. Согласно документу, предполагалось строительство отдельного здания. Однако пока изыскивались средства, изменилось законодательство — территория набережной стала обозначаться как зона охраны ландшафта, и какое-либо отдельное строительство попало под запрет. При этом потребность в наличии туалета не исчезла.

Для выхода из ситуации Институт «Гомельгражданпроект» предложил решение, по которому туалет «спрячется» в обрывистом склоне парка.

— Проект прошел все экспертизы, — рассказал заместитель директора УКС Гомеля Александр Шишкевич. — В первую очередь согласовали его с министерством культуры. Институт истории Академии наук организовал археологическое сопровождение при проведении земляных работ. «Добро» дали экологи. В феврале-марте 2018 года прошло общественное обсуждение. Информация о нем размещалась на сайте горисполкома и в газете «Гомельские ведомости». В установленные сроки предложений от общественности не поступило.





Строительство объекта в сложных ландшафтных условиях предполагает ряд подготовительных работ. В частности, по словам Александра Шишкевича, перед началом строительства «спрятанного» в гору туалета, пришлось снять и вывезти часть грунта, после чего склон укрепили бетонной стеной. Сделали это, чтобы в ходе работ земля не обрушилась. После завершения строительства грунт вернут обратно, газон восстановят.

Проект нового туалета предполагает размещение 15 кабинок. Помимо обычных мужских и женских, будут обустроены кабинки для людей с ограниченными возможностями.