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Студентов-бюджетников больше, чем платников. Куда поступали абитуриенты с самыми высокими баллами
15.08.2018 12:25 — Новости Общества | Tut.by
В этом году для участия в ЦТ зарегистрировалось 82 471 абитуриент. Это меньше, чем в прошлом году, отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. Студентами вузов стали 50 400 абитуриентов, 26 400 из которых поступили на бюджет, 24 тысячи — на платное.
Результаты ЦТ в этом году
— Многие воспользовались сертификатами по физике прошлого года, — уточнила первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович. — Также часто физику выбирали как 4-й предмет, то есть ее рассматривали как запасной вариант.
392 абитуриентов получили 100-балльные результаты, 16 из них — сразу по двум предметам. Среди стобалльников оказались и выпусники прошлых лет — их более 50 человек.
В этом году было зафиксировано 16 нарушителей порядка проведения ЦТ — меньше по сравнению с предыдущими годами, отметила Наталья Вайтехович.
Пять тысяч абитуриентов выбрали педагогические специальности. 800 абитуриентов поступили в БГПУ имени Максима Танка, треть из них — победители олимпиад, отличники или выпускники педагогических классов.
Наиболее востребованными специальностями у абитуриентов стала «Режиссура кино и телевидения» (конкурс — более 6 человек на место), «Спортивно-туристская деятельность» (7 человек на место), «Графический дизайн» (11 человек на место).
Абитуриенты с самыми высокими баллами подавали документы на «Международное право» в БГУ, на «Стоматологию» в БГМУ, на «Современные иностранные языки» в МГЛУ и «Организацию воздушных полетов» в Академию авиации.
В этом году в белорусские университеты приедет около 20 тысяч иностранцев из 102 стран мира. Выбирают они разные специальности: от экономики и юрисприденции, медицины до технико-технологических специальностей.
Прием документов в среднеспециальные и профессионально-технические учебные учреждения продолжается.
— Отмечу, что 86 процентов специальностей [в профессионально-технических учреждениях] - профессии из реальной экономики, — отметила специалист.
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В этом году для участия в ЦТ зарегистрировалось 82 471 абитуриент. Это меньше, чем в прошлом году, отмечает первый заместитель Министра образования Ирина...
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