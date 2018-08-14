Программист из Гомеля Геннадий Короткевич стал лучшим на Google Code Jam в пятый раз подряд

Уроженец Гомеля Геннадий Короткевич победил на международных соревнованиях по программированию Google Code Jam в Торонто. Он стал первым пятикратным чемпионом.





Google Code Jam проводят с 2003 года. Соревнования по праву являются одним из самых массовых и престижных чемпионатов по программированию в мире.

В этом году число участников превысило 60 тысяч человек. По условиям соревнования, кандидаты на победу должны были решить пять задач за четыре часа. Задания разбиты на две части — «простую» и «сложную», которая требует более глубокой проработки. В этом году была и особенность: если раньше программисты могли выбирать ОС, в которой будут работать, то в 2018-м на всех соревновательных ПК стоял только Linux.

«Было важно не тратить много времени на технические вопросы и сконцентрироваться на главном. Я оказался одним из немногих участников, решивших задачу Two-Tiling. Условие простое, похоже на головоломку: есть две детали полимино, как в тетрисе, но необязательно из четырех клеток, и нужно нарисовать фигуру, которую можно замостить одновременно как одной деталью, так и другой. Времени на решение потребовалось много — я потратил около полутора часов. При этом все соревнование длилось четыре часа. Хотя за задачу давалось не очень много баллов, именно она и принесла мне победу», — рассказал Короткевич.

Белорус набрал 104 балла, которых было достаточно, чтобы получить главный приз в 15 тысяч долларов.

По данным «Российской Газеты», Короткевич планирует продолжить обучение в ИТМО: сейчас он поступает в аспирантуру учебного заведения в Санкт-Петербурге. Более того, один из вступительных экзаменов он сдал удаленно прямо из Торонто.

23-летний Геннадий Короткевич — один из самых титулованных спортивных программистов в мире. Помимо Google Code Jam, за его плечами две победы на международном чемпионате по программированию ACM ICPC и пять побед в «Яндекс.Алгоритме».